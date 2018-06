26.06.2018

Einbruch in Hallenbad ist aufgeklärt

Polizei hat zwei Verdächtige ermittelt

Einbrecher sind im Mai in das Leipheimer Gartenhallenbad in der Günzburger Straße eingebrochen – jetzt hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Die Täter hatten im Mai mehrere Räume des Bades durchsucht und bei diesem Einbruch unter anderem einen Computer sowie Bargeld von deutlich mehr als 100 Euro erbeutet. Umfangreiche Ermittlungen hatten nun zu zwei Tatverdächtigen im Alter von 21 und 27 Jahren geführt. Die beiden stammen aus dem Landkreis Günzburg beziehungsweise aus dem Raum Ulm. Bei entsprechenden Durchsuchungsmaßnahmen fand die Polizei einen Teil des Diebesgutes, außerdem entdeckten die Ermittler diverse Rauschgiftutensilien des 27-jährigen Tatverdächtigen. Außerdem hatte sich im Rahmen der Ermittlungen der Verdacht ergeben, dass dem 27-Jährigen ein weiterer Einbruch zuzuordnen ist, der ebenfalls Anfang Mai begangen wurde: Hier wurde in eine Vereinsgaststätte in der Riedheimer Straße in Leipheim eingebrochen. Bei diesem Einbruch wurden mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet und zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht, so die Polizei. (zg)

