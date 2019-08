vor 60 Min.

Einbruch ins Pfarrhaus: Klingelbeutel ist weg

In das Günzburger Pfarrhaus an der Augsburger Straße ist eingebrochen worden.

Doch nicht nur der. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat.

Ein unbekannter Täter ist von Sonntag auf Montag über ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Pfarrhaus an der Augsburger Straße in Günzburg eingestiegen. Im Pfarrbüro lehrte der Einbrecher den Kollektenbeutel und nahm einen einfachen Metalltresor komplett mit.

In dem Tresor befanden sich mehrere Unterlagen, EC-Karte, zwei Siegel und eine noch unbekannte Menge an Bargeld, berichtet die Polizei. Die Spurensicherung wurde vom Kriminaldauerdienst aus Memmingen übernommen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 300 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (zg)