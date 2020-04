vor 33 Min.

Einbrüche, Betrug und Verkehr

In den vergangenen Tagen haben sich im Landkreis Günzburg mehrere Delikte ereignet.

Die Polizei hat mehrere Meldungen zu Vorkommnissen in den vergangenen Tagen veröffentlicht. Am Dienstagvormittag fuhr eine 67-Jährige mit einem dreirädrigen E-Bike den Erlenbadweg in Günzburg entlang. In einer Linkskurve fuhr sie über ein Kanalgitter am rechten Fahrbahnrand und verlor die Kontrolle über ihr Gefährt. Sie stürzte von ihrem Rad und wurde unter anderem mit Verdacht auf einen gebrochenen Arm vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An ihrem E-Bike entstand augenscheinlich kein Schaden.

Massive Geschwindigkeitsüberschreitungen

Ebenfalls am Dienstag kontrollierten Beamten der Verkehrspolizei Neu-Ulm gegen 17 Uhr an der Rastanlage Burgauer See an der A8 einen polnischen Sattelzug. Dabei stellten die Polizisten massive Geschwindigkeitsverstöße fest. In den vorangegangenen sechs Tagen war der Fahrer in 45 Fällen mit einer Geschwindigkeit von 110 statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Die festgestellte Spitzengeschwindigkeit lag bei 141 Kilometern pro Stunde. Zudem bemerkten die Beamten gravierende Mängel an der Bereifung des Aufliegers, sodass der Fahrer den Sattelzug abstellen und die Reifenmängel vor der Weiterfahrt beheben musste. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich bezahlen.

Zwei Einbrüche in der Nähe von Leipheim

Zudem ereigneten sich in den vergangenen Tagen zwei Einbrüche. Im ersten Fall drang der bislang unbekannte Täter irgendwann zwischen 9. und 14. April durch ein aufgehebeltes Fenster in das Wiegehäuschen eines Kieswerkes an der Straße zwischen Riedheim und Weißingen ein. Unter anderem brach er einen Schreibtisch auf und stahl einen geringen Bargeldbetrag. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Der zweite Einbruch fand irgendwann zwischen 11. und 14 April statt. Der Täter hebelte eine Tür im Riedheimer Dorfladen auf und stahl unter anderem rund 300 Euro Bargeld und eine größere Anzahl Zigarettenpackungen. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

In Bibertal meldete ein Spaziergänger der Polizei am Dienstag gegen 18 Uhr eine illegale Müllentsorgung an der Kreisstraße GZ 29 zwischen Silheim und Ettlishofen. Ein Unbekannter hatte einen Wäschetrockner und einen Mikrowellenherd in der Natur entsorgt. Zeugenhinweise werden unter der Nummer 08221/919-0 entgegengenommen.

Wenig später am Abend gegen 20 Uhr erhielt eine 85-jährige Bewohnerin eines Altenheims in Günzburg einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, dass in der Nachbarschaft der Frau eingebrochen worden sei. Er fragte, ob die Frau allein sei. Nachdem sie das verneint hatte, legte der Anrufer auf.