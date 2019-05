Eine Ära beim Schützenverein „Alpenrose“ ist zu Ende

Die Polizei hat Lastwagenfahrer während deren Ruhezeit überprüft. Ein am Eurorastpark in Jettingen-Scheppach überprüfter hatte den höchsten Alkoholpegel im Kontrollbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

