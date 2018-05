vor 1 Min.

Eine Einladung zum Minigolfturnier

Jubiläumsaktion: Wie die Leser der Günzburger Zeitung an dem kurzweiligen Wettstreit am 16. Mai teilnehmen können.

„Die entspannende Wirkung von Minigolf wird deutlich unterschätzt.“ So antwortete der neue Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Gregor Peter Schmitz, unlängst der Fachzeitschrift Medium Magazin auf die Frage, womit er sich entspanne.

Schmitz hat deshalb nicht lange überlegt als er die Einladung erhalten hat, an der zweiten Auflage des Minigolfturniers „GZ open“ aktiv mitzuwirken. Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit den Stadtwerken Günzburg erstmals die neue Anlage im Waldbad getestet. Das soll 2018 kurz nach dem offiziellen Saisonauftakt wieder so sein.

Zum einen, weil dieses Spaß-Turnier eine ideale Gelegenheit ist, miteinander locker ins Gespräch zu kommen. Zum anderen, weil die „GZ open“ ein weiteres Geschenk an unsere Leserinnen und Leser aus Anlass des 70-jährigen Bestehens der Günzburger Zeitung sind. Jeden Monat in diesem Jahr feiern wir mit einer bestimmten Aktion das Jubiläum. Am 9. Juni wird – wie gestern berichtet – auf der Anlage des GC Schloss Klingenburg zugunsten der Kartei der Not Golf gespielt. Aber in diesem Monat – genauer: am 16. Mai – ist erst einmal in Günzburg Minigolf an der Reihe.

Die 18 Bahnen der Anlage sind optisch reizvoll gestaltet und halten manch kleine Herausforderung bereit.

Neben geladenen Gästen kann jede Leserin und jeder Leser der Günzburger Zeitung an diesem kurzweiligen Turnier teilnehmen.

Termin Mittwoch, 16. Mai, um 18 Uhr.

Ort Erlebnisspielgolf-Anlage am Waldbad in Günzburg (Heidenheimer Straße 6).

Anmeldung Es reicht eine formlose Anmeldung per Mail bei der Günzburger Zeitung. Die Adresse lautet redaktion@guenzburger-zeitung.de. Bitte geben Sie als Betreff „GZ open“ an. Außerdem bitten wir um Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefon) damit wir Sie zeitnah benachrichtigen können, ob es mit einem Start beim diesjährigen Minigolf-Wettstreit klappt. Denn die Zahl der Plätze ist begrenzt. Wer zuerst kommt, wird auch zuerst berücksichtigt. Deshalb sollten Sie sich möglichst bald anmelden.

Gespielt wird in Teams zu drei oder vier Spielern. Die besten Spieler und die besten Mannschaften, die für die Bahnen die wenigsten Schläge benötigen, werden anschließend mit Pokalen beziehungsweise mit Preisen geehrt.

Die „GZ open“ dienen einem guten Zweck. Daher werden Sie bei einer Teilnahme um eine Spende gebeten. Sie fließt dieses Mal der Günzburger Bürgerstiftung „Ein Herz für Günzburg“ zu. Bei der Premiere im Jahr 2017 hatte die Kartei der Not den Erlös des Minigolfturniers erhalten.

