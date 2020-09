vor 33 Min.

Eine Fahrradtour in Gedenken an Millionen Nazi-Opfer

Plus Von Stiefenhofen nach Auschwitz fährt Martin Krick. Was die Aktion "Nie Wieder" ist und warum er der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen einen Besuch abstattet.

Von Helmut Kircher

Gabriele Schwarz. 1938 wird sie als Kind einer Augsburger Jüdin geboren. Schon kurze Zeit später konvertieren beide zum Katholizismus. Um einer Verfolgung zu entgehen, gibt die Mutter ihr Kind ins verheimlichte Asyl bei einer befreundeten Bauernfamilie in Stiefenhofen bei Immenstadt. Das Allgäuer Dorf wird zur Heimat des Mädchens, die liebevolle Umgebung, in der es aufwächst, seine erlebnisreiche Kindheit, all die schönen Momente des Lebens. Gerade mal fünf Jahre alt, wird die kleine Gabriele 1943 Opfer eines Rassengesetzes, das der Naziwahn später auch an ihrer Mutter vollziehen wird. Insbesondere dem Kind Gabi gilt das Gedenken, das Martin Krick auf einer zwölftägigen 1300-Kilometer-Fahrradtour begleitet, auf der er jetzt auch in Ichenhausen Station gemacht hat.

Die fünfjährige Gabi wurde still und heimlich abgeholt und nach Auschwitz deportiert

Ihr und all den anderen erschlagenen, vergasten, erschossenen, gefolterten oder verhungerten Millionen, die den politisch ambitionierten Radler über das Trümmerfeld begleiten, das der nationalsozialistische Größenwahn hinterlassen hat, gelten seine Gedanken. Von einem Denunzianten angezeigt, still und heimlich abgeholt, in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert, endet Gabis kurzes Erdendasein in der menschenverachtenden Utopie einer bestialischen Vernichtungsmaschinerie. „Nur“ ein Leben von fünf Millionen, das der Ausrottung der Menschlichkeit in den KZ der NS-Zeit anheimfiel.

Regional hochrangige Prominenz erwartet – hygienegerecht, auf Abstand bedacht und mit einem Spendenscheck in petto –, den tatkräftig für seine „Nie wieder-Tour“ in die Pedale tretenden Ausdauerradler in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen. An der Gedenktafel in Stiefenhofen begann, morgens um 10 Uhr, der Fahrradmarathon, führte über Memmingen, die Synagoge Fellheim und einen handfesten Voralpenregenschauer ins Ichenhauser Haus der Begegnung.

Synagoge Ichenhausen: ein "Schauplatz gelebten Judentums"

Landrat a. D. Hubert Hafner, Bürgermeister Robert Strobel, Kuratoriumsvorsitzende Gerlinde Schweiger und Stiftungsratsvorsitzender Klaus Wolf heißen den Gast in seiner noch etwas regennassen Fahrradmontur und seinen Begleiter willkommen. Vor der Scheckübergabe gibt ihm Wolf eine Kurzeinführung über die Geschichte der Synagoge, den hiesigen „Schauplatz gelebten Judentums“, den „religiösen Mittelpunkt der damals größten Landgemeinde Bayerns“ und zeigt sich erfreut über Kricks wichtige Aktion, „zu einer Zeit, wo etwa die Juden erneut zu Sündenböcken für eine Seuche gemacht werden“.

Der 69-jährige „Nochnichtganz-Rentner“ aus Babenhausen, in gelber Sicherheitsweste mit „Nie Wieder-Tour“-Aufdruck und ergrautem Abenteuererbart unter professionellem Radlerhelm, outet sich als völlig unangestrengter, 25-Länder-„erfahrener“ Hochleistungsradler. Den grundlegenden Anlass für seine Charity-Reise zum Gedenken an über eine Million KZ-Ermordeter in Auschwitz war ihm ein „aufschreckendes Ereignis“, der Ausspruch eines „Herrn aus Thüringen“. Es sei an der Zeit, dass Deutschland mal wieder richtig „ausgeschwitzt“ werde.

Gesammelte Spenden für Internationale Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz

Ein widerwärtiges Gedankengut, so Krick, das es zur zwingenden Notwendigkeit mache, ihm mit einem „Nie wieder“ tatkräftig entgegenzutreten. Auf der Suche nach einer sinnstiftenden Effektivität machte ihn ein „Stolperstein“ in Memmingen auf das Schicksal der fünfjährigen Gabi aufmerksam, einem jungen Leben, dem die Gaskammern von Auschwitz ein frühes Ende setzten. „Das Dritte Reich konnte ein fünfjähriges Kind wohl nicht aushalten!“

Am 17. September um 19 Uhr, so der Zeitplan, – wenn Corona es nicht anders will – soll die Übergabe gesammelter Spenden und die in einem „alten Koffer“ mitgeführten Erinnerungsstücke der „Internationalen Jugendbegegnungsstätte“ Oswiecim/Auschwitz übergeben werden, zum Zeichen der klaren Aussage gegen das Vergessen und der Botschaft aktiver Vergangenheitsbewältigung: „Wer vergisst und die Erinnerung verweigert, der tötet ein zweites Mal!“

Die Wanderausstellung „Geliebte Gabi“, mit Videos, Dokumenten und Zeugenaussagen, ist derzeit in Wolfegg/Oberschwaben zu besichtigen. Ein aktuelles Tagebuch der Tour gibt es auf www.facebook.com/niewieder2020/.

