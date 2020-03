Eine Nachspeise wie bei der Großmutter

Plus Rita Wiedemann aus Echlishausen kocht Quarkknödel mit Zwetschgenkompott. Ein Nachtisch zum Landfrauentag im Kreis Günzburg.

In Rita Wiedemanns Küche stehen Quark , Mehl und Eier bereit. Die Echlishauser Landfrau stellt in unserer Zeitung in Vorbereitung auf den morgigen Landfrauentag ein Rezept für eine Süßspeise vor – Quarkknödel. Die habe es früher auch manchmal zu Suppe gegeben. Das Rezept stamme von ihrer Oma. Es habe sich daran seitdem auch nicht viel verändert. „Nur die Beilagen sind heute etwas anders“, sagt Wiedemann. „Früher hat man die Quarkknödel mit Butter und Zimtzucker gegessen.“

Heute gebe es eher Obstkompott dazu. Das hänge auch mit dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein der Menschen zusammen. Die meisten Leute kochen deshalb heutzutage mit weniger Fett, erklärt Wiedemann , während sie aus dem Teig Bälle formt und diese in einen Topf voll Wasser sinken lässt. In einer Schale auf der Anrichte steht ein Zwetschgenkompott. „Man benutzt im Vergleich zu früher heute auch ausgefallenere Zutaten“, fügt sie hinzu. Über das Kompott habe sie zum Beispiel Tonkabohne gerieben. Auch hausgemachter Holundersaft sei darin verarbeitet. Rita Wiedemann verkauft als Nebenverdienst Holunderblütensekt, den sie selbst herstellt.

Sie will wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen

Neben einer Streuobstwiese habe sie auch noch einen Gemüsegarten, den sie mit Freude bewirtschafte. „Viele junge Frauen in der Landwirtschaft können heute gar keinen Gemüsegarten mehr pflegen“, meint Wiedemann. Sie hätten keine Zeit, weil sie berufstätig seien, um sich für die Rente abzusichern. Außerdem sei es aufgrund der geringen Lebensmittelpreise inzwischen günstiger, das Gemüse einzukaufen.

Wiedemann sei es wichtig zu wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Den Quark für die Knödel habe sie beispielsweise aus Kötz. Das sei auch etwas, das ihr am Kochen gefällt – danach genau zu wissen, was im Essen enthalten ist. Sie würde sich deshalb auch wünschen, dass Kindern an Schulen das Kochen wieder nähergebracht wird und sie lernen, aus einfachen Zutaten ein leckeres Gericht zu kochen.

Manchmal hat sie früher den Quark selbst gemacht

Früher, als ihre Eltern noch Kühe hatten, haben sie den Quark manchmal noch selbst hergestellt, wenn Milch übrig geblieben sei. In ihrer Jugend seien ihre Familie und viele andere Höfe noch Selbstversorger gewesen. Sie hatten auch zwei Schweine und Hühner. Außerdem lebten die Landwirte damals enger mit den Tieren zusammen. Manche hatten keine Heizung im Schlafzimmer und die Toiletten waren entweder draußen oder am Rand des Stalles. „Man hat genauso schlecht gelebt wie die Tiere“, sagt Wiedemann. Inzwischen haben sich die Bauern zwar davon entfernt, verdienen aber trotzdem nicht den schlechten Ruf und die Assoziation mit Massentierhaltung, findet die Landfrau.

Das Rezept für die Süßspeise 1 / 3 Zurück Vorwärts Für die Quarkknödel: Für zehn bis zwölf Knödel nehme man 500 Gramm Quark, eine Prise Salz und ein Ei. Außerdem 200 bis 250 Gramm Mehl (Die Menge ist abhängig von der Größe des Eis und der Feuchtigkeit des Quarks) und eine Messerspitze Weinsteinbackpulver.

Zu Beginn bringt man einen großen Topf mit Wasser mit einem viertel Teelöffel Salz zum Kochen. Inzwischen rührt man den Quark mit der Prise Salz und dem Ei glatt. Anschließend werden das Mehl und das Backpulver untergerührt. Nach Belieben kann ein Teil des Mehls durch Grieß oder Mutschelmehl ersetzt werden. Danach wird ein Esslöffel ins kochende Wasser getaucht, damit der Teig abgestochen, zu einem Knödel geformt und in das kochende Wasser gegeben. Die Knödel sollen 15 bis 20 Minuten leicht kochen. Mit brauner Butter und Zimtzucker servieren.

Für das Zwetschgenkompott: Die Zwetschgen werden mit Wasser aufgekocht. Dann wird 200 Milliliter Holundersaft hinzugefügt und eine Tonkabohne nach eigenem Ermessen darüber gerieben.

Das Milchkontingent hat ihre Familie bereits in den 90ern verkauft, da die geringe Anzahl an Kühen nicht mehr rentabel gewesen sei und sie den Hof aufgrund von Platzmangel nicht ausweiten konnte. So gehe es vielen, weshalb viele Bauern in der Umgebung die Landwirtschaft nur noch als Nebenerwerb betrieben.

Außerdem habe Freizeit einen höheren Stellenwert bekommen. Früher hatten die Bauern nur den Sonntagnachmittag frei, erzählt die Landfrau. Es würden auch mehr Dinge „outgesourct“, zum Beispiel die Buchhaltung oder die Reinigung des Hauses. „Eine Landwirtin kann meiner Meinung nach auch eine Putzfrau haben“, sagt Rita Wiedemann. In ihrer Jugend sei es nicht denkbar gewesen, diese Aufgabe an eine andere Person auszulagern, da hätten auch noch Frau, Mutter und Schwiegermutter zusammen geholfen.

Sie findet die Arbeiten in der Landwirtschaft erfüllend. „Selbst die Buchhaltung mache ich gerne“, sagt sie lachend. Auch das Kochen mache ihr Spaß - und das merkt man ihr auch an, als sie die fertigen Quarkbällchen aus dem Wasser holt.

