Eine bayerisch-französische Völkerverständigung

Das Stück der Theaterfreunde Kemnat spielt in den frühen Jahren des Königreichs Bayern. Wer alles hinter einem jungen Franzosen her ist.

Von Martin Gah

Den ersten Applaus bei der jüngsten Premiere der Theaterfreunde Kemnat bekommt schon das Bühnenbild von Franz Bader, eine stilecht eingerichtete arme Bauernstube aus der Zeit um 1811. Denn das Stück „D’r Franzosazipfl“ von Thomas Kirnberger führt zeitlich genau dorthin zurück, „wo wir bayerisch woara send“, so der Regisseur und Schauspieler Martin Müller in seiner Begrüßungsrede.

Die ursprünglich im Altbayerischen angesiedelte Handlung verlegen die Kemnater in den schwäbischen Bezirk Burgau. Dort wirkt sich die neue politische Lage auch auf das kleine Dorf Kemnat aus. Denn „der nuie Kenig darf bloß des doa, was dr Franzosakaiser sait“. Und so quartiert Napoleon seine Soldaten für den bevorstehenden Russlandfeldzug auch im ländlichen Schwaben ein. Und so soll auf den von drei Frauen bewirtschafteten Gschwendnerhof auch ein „Franzosenzipfel“ kommen.

Ein Soldat kommt nicht ins Haus - oder doch?

Die Gschwendnerbäuerin (Elisabeth Demel) hat nicht nur eine Abneigung gegen das Militärische, weil ihr Mann im Krieg gefallen ist, als Kemnat noch habsburgisch war. Sie fürchtet zudem einen zusätzlichen Esser am Tisch und dass der Soldat zudringlich gegenüber ihr oder ihrer Tochter Vevi (Anja Stadie) und ihrer Magd Fanny (Susanne Schnabel) werden könnte. Und so fassen die drei Frauen den Plan, dem Neuankömmling mit Schürhaken, Mistgabel und Messer bewaffnet aufzulauern. Doch wer dann durch die Tür kommt, erweckt bei den Frauen nicht Misstrauen, sondern Mitleid.

Es ist der junge Jean-Marie (Johannes Bader), verdreckt, verschüchtert, ausgelaugt und halb verhungert vom langen Marsch aus Spanien nach Bayern. Also verständigen sie sich mit ihm mit Händen und Füßen. Er lockert den Gschwendners die Stallarbeit mit allerlei Späßen auf und demonstriert seine rasante Schnitttechnik bei der Herstellung von Kräuterbutter. Herrlich die Szene, in der Jean-Marie bei der Verkostung von den drei Frauen von allen Seiten angeflirtet wird. Doch auch die Nachbarinnen der Gschwendners, die Schneizelbäuerin (Heidi Stadie) und ihre Tochter Heidi (Nina Vogg), interessieren sich für den jungen Franzosen.

Eifersüchtige Männer im Dorf

Dadurch werden die Männer im Dorf eifersüchtig. Zum Beispiel der junge Tuchhändler Josef Weber, genannt Kraxnsepp. Er liebt Vevi, aber ihre Mutter hält sie von ihm fern.

Ebenso eifert der Hastreiter Luggi, der Übersetzer für die Franzosen. Er liebt die Magd Fanny. So schmieden die beiden einem Plan, um Jean-Marie vom Hof zu bekommen. Dabei mischt auch Heidi mit, die den jungen Franzosen für sich gewinnen will. Außerdem ist – nach langer Bedenkzeit – der Gemeindebote Ignaz (Willi Demel) bei der Intrige dabei, denn er wäre für die Gschwendnerbäuerin gerne mehr als ein Freund.

Ehrliche Liebe

Dabei ist die Eifersucht unbegründet. Vevi liebt ehrlich Sepp, Fanny liebt ehrlich den Hastreiter Luggi. Das Schlitzohr machte eine Karriere vom Wilderer bis zum Diener eines Grafen.

Martin Müller lässt es in dieser Rolle so richtig krachen. So übersetzt er zum Beispiel im Anschluss an die strengen Instruktionen eines französischen Leutnants (Reinhold Seibold) fälschlicherweise, dass die Gschwendnerbäuerin ihm noch eine Brotzeit herrichten soll. Viele Lacher erntet auch der Gemeindebote Ignaz für seine pointierten Reden über die Geschehnisse in der Stadt Burgau. Wer allerdings keine Karten reserviert hat, dem entgeht der Spaß. Denn alle Vorstellungen sind bereits ausverkauft.