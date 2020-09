vor 4 Min.

Eine grüne Garten-Oase bei Familie Grün in Günzburg

Plus Auf kleinem Raum hat die Familie Grün in Günzburg einen Ort der Entspannung und Ruhe geschaffen. Ein Buch gibt auch Einblick in weniger erfolgreiche Kapitel.

Von Andreas Brücken

Ganz bescheiden redet Anneliese Grün von einem „größeren Handtuch“, wenn sie von ihrem Garten spricht. Doch wer genau hinsieht, entdeckt ein wahres Schmuckstück hinter dem Reihenhaus, welches das Ehepaar seit mehr als 40 Jahren in Günzburg bewohnt. Mit ihrem Ehemann Dietmar und den Kindern hat sich die Familie für das Haus entschieden. In den vier vergangenen Jahrzehnten hat sich das grüne Kleinod zu einem charaktervollen Lebensraum entwickelt, in dem wächst, gedeiht und auch wieder vergeht.

Die 73-jährige Hobbygärtnerin zeigt auf den dichten Rosenbusch, der sich an einem hölzernen Bogen hochrangt, und zur Blütezeit die Konstruktion unter seiner Pracht zum Ächzen bringt: „Leider sind die meisten Blüten schon abgefallen“, sagt Grün und greift liebevoll nach einer der verbliebenen weißen Rosen. Sie wird nachdenklich, als sie weiter zum Phlox geht – der ein Geschenk der mittlerweile verstorbenen Nachbarin ist.

Maiglöckchen als Andenken an eine verstorbene Bekannte

Auch die Maiglöckchen im Vorgarten, die jährlich das Ende der frostigen Zeit verkünden, sind ein Andenken an eine verstorbene Bekannte. Doch ein Ort der trüben Gedanken ist der Garten deshalb noch lange nicht: Vielmehr ein Schauplatz der lebendigen Natur im Kreislauf von Werden und Vergehen. Auch dass sich in den vergangenen Jahrzehnten die Tulpen nicht mehr im bunten Farbenspiel auf der Wiese präsentieren, sondern zur gelben Urform zurückkehren, findet Grün „einfach spannend“, wie sie sagt.

Tüftler Dietmar Grün hat im Eigenbau eine Bewässerungsanlage konstruiert. Mit Regenwasser werden die Pflanzen feucht gehalten. Bild: Andreas Brücken

Dass ihr jeder Augenblick wichtig ist, zeigt das Gartenbuch, das die Gärtnerin seit vielen Jahren führt. Nicht nur erfolgreiche Pflanzaktionen, sondern auch Misserfolge im Gartenjahr werden darin dokumentiert. Ein glückloses Kapitel darin ist ihre Liebe zum Rittersporn: „Die Schnecken lieben ihn noch mehr“, sagt sie und schildert den Moment, als von dem prächtigen Gewächs eines Tages nur noch ein kläglicher Rest von ihr gefunden wurde. Doch zeigt sich die Gärtnerin kämpferisch: „Ich lasse nicht locker, auch, wenn man im Garten die Demut kennenlernt.“

Auch Mark Twain ist hier verewigt

Wie zum Trost und zur Ermutigung sind im Gartenbuch wohl auch kurze Verse und Gedichte zu finden, die von der Hobbygärtnerin im Lauf der Jahre gesammelt wurden. Einige davon sind auch als poetische Denkanstöße im Garten wiederzufinden: „Narren hasten, Kluge warten und der Weise geht in seinen Garten“, ist dort beispielsweise zu lesen. Wie eine Mahnung steht auf einem herzförmigen Schild „Pflege deinen Garten und der Garten pflegt deine Seele“.

Besucher, die die Gärtnerin nicht im Haus vorfinden, können auf einem Schild die Erklärung dazu lesen: „Mir reicht’s – ich geh in den Garten“. Auf einer Dachschindel, die im Vorgarten wie zufällig abgelegt scheint, ist der Spruch „Brot nährt deinen Körper, Narzissen aber nähren deine Seele“, zu finden.

Viel Platz braucht die Familie Grün nicht, um ein Gartenparadies zu schaffen: Auf dem Grundstück ihres Reihenhauses hat das Ehepaar ein Kleinod mit charmantem Charakter geschaffen. Bild: Andreas Brücken

Auch der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain wird zwischen den Blumenbeeten verewigt. Dort ist er mit den Worten „Unkraut ist alles, was nach dem Jäten wieder wächst“, zitiert.

Als jüngstes Projekt hat sich das Ehepaar eine Bewässerungsanlage für den Vorgarten installiert. „Ich denke es mir aus und mein Mann setzt es um“, sagt Grün.

Schlicht und zuverlässig funktioniert die Konstruktion von Dietmar Grün. Gespeist von zwei Regentonnen werden die Pflanzen über einen Schlauch mit feinen Löchern feucht gehalten.

Lesen Sie hier weitere Folgen unserer Garten-Serie:

Themen folgen