Eine verkehrte Märchenwelt zeigt die Kolpingbühne Günzburg

Die Kolpingbühne Günzburg lässt Kinder mit dem Theaterstück „Es war einmal“ in die Märchenwelt eintauchen. Doch dort gibt es Probleme. Nur Henry kann helfen.

Von Lea Binzer

In den meisten Märchen gewinnen die Guten: Schneewittchen triumphiert über die böse Königin, Dornröschen über die böse Fee. Doch was passiert, wenn die Bösen die Sieger sein wollen? Das zeigten die jungen Darsteller der Kolpingbühne Günzburg mit dem Stück „Es war einmal“ bei einer Schulvorstellung knapp 800 Grundschülern aus der Region im Forum am Hofgarten in Günzburg.

„Es war einmal“ ist aus verschiedenen Vorlagen zu einem neuen Stück entstanden, ergänzt durch eigene Ideen der beiden Regisseurinnen Brigitte Lang und Nicki Bader. Dafür mussten für die 33 Schauspieler der Kolpingbühne Rollen ergänzt und umgeschrieben werden. Ein enormer Aufwand, der sich aber gelohnt hat. Die Schauspieler tanzen, spielen und singen so überzeugend und voller Leidenschaft, dass kaum zu glauben ist, dass es sich dabei um Kinder und Jugendliche handelt.

Proben für "Es war einmal" laufen seit Februar

Zwei bis drei Stunden Proben in der Woche seit Februar plus extra Proben für Gesang und Tanz waren nötig, damit sie eine Woche lang in verschiedenen Besetzungen ihre märchenhaften Rollen vor Kindern und Schülern verkörpern können. Ihre Leistung, das detailgetreue, von den Darstellern mitgestaltete Bühnenbild, die extravaganten Kostüme, Requisiten und Masken überzeugten auch das Publikum, das die ganze Vorstellung hindurch begeistert mitgefiebert hat.

„Es war einmal. So beginnen viele Märchen“, sagt die Erzählerin auf der Bühne. „Aber erkennt ihr sie auch alle?“, fragt sie Zuschauer. Ein Mädchen in einem roten Umhang und ein Wolf betreten die Bühne. „Rotkäppchen“, schreien die Kinder. So geht es weiter, bis auch die Märchen Schneewittchen, Dornröschen, Peter Pan und Rumpelstilzchen erraten sind.

Die Bösen in den Märchen wollen gewinnen

Manch ein Kind hielt es vor Spannung gar nicht mehr auf dem Platz. Denn Königin Regina aus dem Märchen Schneewittchen – wunderbar böse verkörpert von der 16-jährigen Elisa Niesner vom Dossenberger-Gymnasium – ist wütend: „Alle Menschenkinder wären am liebsten tapfere Prinzen oder küssende Frösche.“ Das jedoch quittiert das junge Publikum mit einem lauten „Igitt“. „Es ist Zeit, dass die Bösen gewinnen“, sagt Regina.

Ihre Mitstreiter sind derselben Meinung: der böse, pelzige Wolf, das kleine Rumpelstilzchen mit seinem grünen Hut, Captain Hook mit der Hakenhand und die mit ihren schwarzen Hörnern furchteinflößende Maleficent, die böse Fee aus Dornröschen. Im Zauberlabor in Reginas düsterem Schloss beschließen sie, dass mit Hilfe eines Zauberstaubs die Menschenkinder im Schlaf das Gute und die Märchen vergessen sollen. „Das Gute hat keine Chance“, singen die fünf Bösewichte.

Die Kinder vergessen das Gute und die Märchen per Zauberstaub

Doch sie haben die Rechnung ohne Henry gemacht, der als einziges Kind nicht schläft, weil er unter seiner Bettdecke immer noch Märchen liest. Am nächsten Tag in der Schule merkt er, dass etwas nicht stimmt. Seine Mitschüler streiten sich wegen Kleinigkeiten. Mit immer aberwitzigeren Beschimpfungen – „Pappnase“, „Dumpfbacke“ und „Pupsgesicht“ – bringen sie das Publikum zum Lachen.

Und Henrys beste Freundin Emma hat alle Märchen vergessen. „Ist Dornröschen etwa deine neue beste Freundin?“, fragt Emma, verkörpert von der 15-jährigen Eva Bandluw vom Maria-Ward-Gymnasium Günzburg, als Henry das Märchen erwähnt. „Das klingt ja so, als ob ich meinen Hamster Kaktuspo nennen würde“, sagt sie. Das Publikum ist begeistert.

Henry ist der Einzige, der sich an die Märchen erinnern kann

Doch Henry ist bestürzt: „Was ist nur passiert? Kinder, könnt ihr mir helfen?“ Natürlich helfen sie ihm lautstark. Er überzeugt Emma, mit in den Zauberwald zu kommen, um den Zauber aufzuheben. Doch dort finden sie Captain Hook und Rumpelstilzchen. Denn die Bösen haben mittlerweile gemerkt, dass bei Henry der Zauberstaub nicht gewirkt hat.

„Ich geh nicht mit dem Sichel-Opa mit“, flüstert Emma Henry zu, woraufhin das Publikum in Lachen ausbricht. Da Emma alle Märchen vergessen hat, erkennt sie Captain Hook nicht. Die beiden können fliehen. Sie treffen Schneewittchen, Dornröschen und Rotkäppchen, die von einem Heiltrank wissen, den allerdings die böse Königin Regina in ihrem Schloss versteckt hält.

Es kommt zum Kampf Gut gegen Böse

Trotz zahlreicher Hindernisse schaffen sie es ins Schloss und finden den Trank. Es kommt zum Kampf Gut gegen Böse. Doch letztlich ist die Märchenwelt gerettet. Die Guten haben gesiegt, lassen die Bösen aber frei, denn: „Gut und Böse gehören zusammen, wie Tag und Nacht oder Sommer und Winter“, erklärt Emma. Also: Ende gut, alles gut. Das galt auch für die Aufführung. Das Publikum war so begeistert, dass die jungen Darsteller in der Pause Autogramme gaben und eine Horde Kinder am Schluss vor dem Bühneneingang auf sie wartete, um sie von Nahem zu sehen.

Neben den Schulvorstellungen findet am Freitag, 6. Dezember, um 19 Uhr eine öffentliche Abendvorstellung von „Es war einmal“ im Forum am Hofgarten in Günzburg statt. Karten gibt es an der Abendkasse.

1 Bilder Eine verkehrte Märchenwelt zeigt die Kolpingbühne Günzburg im Forum Bild: Lea Binzer

