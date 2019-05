15.05.2019

Einen Schritt näher am Eigenheim

31-Jährige gewinnt 1000 Euro mit dem

Als das Telefon gestern Nachmittag läutete, war Patrizia Donadei gerade in einer Firma in Ichenhausen tätig. Die 31-Jährige arbeitet als Gebäudereinigerin im Landkreis und war erst einmal skeptisch. „Derzeit hört man ja viel von Telefonbetrug, daher habe ich das erst mal nicht geglaubt“, sagt die Günzburgerin. Doch diesmal war ihr das Glück wirklich hold: Sie holte sich den Tagesgewinn des Retro-Bilderrätsels unserer Zeitung in Höhe von 1000 Euro.

„Einen Geldpreis habe ich noch nie gewonnen, obwohl ich an vielen Rätseln teilnehme“, sagt die junge Frau, die mit ihrem Lebensgefährten auf ein gemeinsames Haus spart.

Dafür arbeitet sie viel, zusätzlich noch zwei Abende in der Woche und meist den ganzen Sonntag als Servicekraft in der Gastronomie. „Wir suchen schon seit mehr als einem Jahr nach einem kleinen Haus, doch die Immobilienpreise sind derzeit unbezahlbar“, beschreibt sie die Lage am Markt. Ein „Retrohaus“ auf dem Land wäre ihr gemeinsamer Traum. Ein Heim, das sie gemeinsam renovieren und modern ausstatten wollen. Derzeit wohnen sie in einem Stadthaus in der Günzburger Altstadt. „Da ist es uns oft zu laut. Vor allem im Sommer, wenn viele Menschen in der Stadt sind“, sagt die ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte. Der erste Beruf war ihr zu langweilig – ständig im Büro am Schreibtisch zu sitzen, das konnte sie sich einfach nicht dauerhaft vorstellen. Eine Vollzeitstelle in der Gastronomie folgte und jetzt ist es eben eine Kombination aus beiden Berufen.

„Der Gewinn kommt zum richtigen Zeitpunkt“, denn jeder Euro erleichtere die Finanzierung für den Hauskauf. Ihr Freund arbeitet ebenfalls als Gebäudereiniger. Er wird mächtig staunen, wenn er die frohe Nachricht heute in der Zeitung liest. Der Gewinn sollte gestern noch eine Überraschung bleiben.

Die 1000 Euro sind ein Schritt näher am Eigenheim. Und damit auch an ihrem Lebensentwurf: „Erst ein Haus, dann heiraten und dann Kinder“, sagt sie frohgemut. (bwz)

