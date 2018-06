10:00 Uhr

Eingeschränkter Winterdienst in Kötz

Die Gemeinde will sparen. Geräumt und gestreut wird nur noch an bestimmten Stellen und bei besonderer Gefahr.

Von Irmgard Lorenz

Im nächsten Winter sind die Autofahrer in Kötz mehr gefordert. Die Gemeinde will den Winterdienst einschränken und nur noch an „verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen“ räumen und streuen. Nachdem im Bauausschuss schon kontrovers diskutiert worden war, gab es auch in der Gemeinderatssitzung unterschiedliche Ansichten.

Mit elf zu fünf Stimmen wurde schließlich der eingeschränkte Winterdienst beschlossen. Ratsmitglied Richard Lochbrunner, der bisher in Ebersbach und Kleinkötz den Winterdienst im Auftrag der Gemeinde erledigt hatte, enthielt sich bei Beratung und Abstimmung. In Großkötz hat bisher der Bauhof geräumt und gestreut.

Aus Spargründen und dem Umweltgedanken zuliebe solle das jetzt geändert werden, sagte Bürgermeister Ernst Walter im Gemeinderat, einer der Verfechter des eingeschränkten Winterdienstes. Die Räum- und Streupflicht auf den Gehwegen der Gemeinde wurde vor nicht allzu langer Zeit mit der „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter“ auf die Anlieger übertragen.

Wo der Schneepflug weiterhin fahren soll

Jetzt hat die Verwaltung mit dem Bauhof überlegt, wo auch weiterhin der Schneepflug fahren soll. Das ist unter anderem bei den Friedhöfen und Feuerwehrhäusern in allen drei Ortsteilen, bei den Kindergärten, um Schule und Günzhalle, an den Radwegen, an Steigungen und an etlichen Einmündungen kleinerer Straßen in Hauptstraßen.

Weil das insgesamt weniger Stellen sind, soll in Zukunft nur noch der Bauhof den Winterdienst versehen, sodass die Gemeinde Kosten für den Dienstleister aus Ebersbach sparen kann. Auch bei den Ausgaben für Streusalz erhofft sich die Gemeinde eine Einsparung, zwischen 26 und 48 Tonnen pro Saison habe man in den vergangenen Jahren verbraucht, sagte Walter.

Uhl: „Da muss halt der Bürger sich drauf einstellen“

Im Gemeinderat waren die Ansichten zu dem Vorstoß der Verwaltung geteilt. „Da muss halt der Bürger sich drauf einstellen und ein bisschen langsamer fahren“, sagte Zweiter Bürgermeister Reinhard Uhl und bekam Unterstützung von Michael Mairle. Der Schnee taue ohnehin meistens schnell wieder weg und in anderen Gemeinden gehe es auch mit dem eingeschränkten Winterdienst, sagte Mairle, bat aber darum, bei Eisregen oder ungewöhnlich starkem Schneefall nicht nur an den besonders neuralgischen Punkten zu räumen und zu streuen. Der Dritte Bürgermeister Valentin Christel hingegen fragte, wie er Bürgern erklären solle, wenn der Schneepflug an weniger gefährlichen Stellen den Räumschild anhebt, ein Stück fährt und dann erst wieder räumt. Auch Michael Seitz war skeptisch: Für ihn sei das „kein schlüssiges Konzept“, sagte er. Schließlich votierten die Gemeinderäte Norbert Ritter, Michael Dörner, Valentin Christel, Michael Seitz und Yvonne Hartmann gegen den von der Verwaltung vorgeschlagenen eingeschränkten Winterdienst.

Wer in Ausnahmefällen den erweiterten Räum- und Streudienst bei besonders viel Schnee oder Eis anordne, wollte Gemeinderat Alois Gast wissen. Da müsse man eben ihn anrufen, sagte der Bürgermeister, worauf Gemeinderat Seitz fragte: „Auch früh um 4 Uhr?“

