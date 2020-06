vor 20 Min.

Einsatzzahlen der BKH-Werkfeuerwehr haben sich verdoppelt

Der Fuhrpark der Werkfeuerwehr des Bezirkskrankenhauses Günzburg am Hubschrauberlandeplatz der Kliniken. Dorthin mussten die Feuerwehrmännern im vergangenen Jahr knapp ein dutzend Mal ausrücken.

Die Werkfeuerwehr des Bezirkskrankenhauses Günzburg rückte im vergangenen Jahr 60 Mal aus. Wie der deutliche Anstieg zu erklären ist.

Die Werkfeuerwehr des Bezirkskrankenhauses Günzburg ist im vergangenen Jahr 60 Mal ausgerückt und damit beinahe doppelt so häufig wie 2018. In den vergangenen zehn Jahren gab es nie ansatzweise so viele Einsätze binnen eines Jahres.

Das liegt aber nicht daran, dass es 2019 im BKH so oft gebrannt hat oder sonstige Hilfeleistungen vonnöten waren. Vielmehr sind die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrmänner und eine Vorgabe der Regierung von Schwaben die Gründe. Weil die Werkfeuerwehr noch nicht über die erforderliche Zahl von zwölf Atemschutzträgern verfügt – aktuell sind es acht – und weil bei einem eingehenden Alarm keine Erkundungszeit gewährt wird, müssen bei jedem Alarm sowohl die Werkfeuerwehr als auch die Freiwillige Feuerwehr Günzburg von der Integrierten Leitstelle umgehend verständigt werden.

30 Fehlalarme im BKH Günzburg im Jahr 2019

„Selbst wenn ein Patient einen Feuermelder eindrückt und die Station uns darüber informiert, dass keine Gefahr besteht, müssen wir jedes Mal gemeinsam mit den Kollegen der Günzburger Stützpunktfeuerwehr anrücken“, sagt Kommandant Tobias Hupfauer. 30 Mal war das 2019 der Fall. Dabei gab es nur einmal tatsächlich einen Zimmerbrand. Zweimal wurden die Helfer zu Erkundungen nach Brandgeruch gerufen. Der große Rest war ausgelösten Brandmeldeanlagen geschuldet.

Die Dienstversammlung konnte die Werkfeuerwehr wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr nicht abhalten, einen Jahresbericht legte ihr Kommandant dennoch vor. 2019 gab es neben den genannten 30 Brandeinsätzen 17 technische Hilfeleistungen – Ölspur beseitigen, Verkehrsunfall und Wasserschaden –, zwei Sicherheitswachen sowie elfmal der Hubschrauber-Landeplatz gesichert werden musste. „Wenn der Hubschrauber einen Patienten bringt, dann übernimmt ihn in der Regel das Ärzte- und Pflegepersonal der jeweiligen Klinik. Wir sind gefragt, wenn das nicht möglich ist beziehungsweise wir übernehmen die Landeplatzsicherung für die Kreisklinik tagsüber während der Arbeitszeit – und wenn dann in der Regel nur beim Abflug“, erläutert Hupfauer. Außerhalb der Kern-Arbeitszeit – also zumeist nachts – steht die Mannschaft der technischen Bereitschaft des BKH parat.

28 aktive Mitglieder in der Werkfeuerwehr des BKH Günzburg

Aktuell verfügt die Werkfeuerwehr über 28 aktive Mitglieder: 25 Männer und drei Frauen. Diese absolvierten 22 Übungen mit der gesamten Wehr, darunter mehrere Einsatzübungen und eine Maschinistenübung. Viel Schweiß vergossen die Aktiven, als sie zwei Durchgänge in einer Atemschutzbelastungsstrecke bestritten. Auf dem Programm standen auch eine Übung mit Polizei und SEK sowie 50 Brandschutzschulungen.

Um die Einsätze professionell abarbeiten zu können, steht der BKH-Feuerwehrmannschaft folgender Fuhrpark zur Verfügung: ein Kommandowagen, ein Mehrzweckfahrzeug, ein Löschfahrzeug sowie ein Gerätewagen mit Mehrzweckanhänger, der mit verschiedenen Rollcontainern bestückbar ist. Die Größe des Gebiets, für das die Floriansjünger zuständig sind, beträgt etwa 30 Hektar. Auf dem BKH-Gelände stehen etwa 100 Gebäude.

Die Corona-Pandemie hat auch bei der Werkfeuerwehr einiges durcheinandergeworfen. So sollten vier Mitglieder einen Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger absolvieren, der aber abgesagt werden musste.

