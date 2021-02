18:00 Uhr

Einschränkungen im Fernverkehr in Günzburg

Reisende der Deutschen Bahn müssen sich an mehreren Tagen auf Zugausfälle im Fernverkehr in Günzburg einstellen.

Wegen Bauarbeiten kündigt die Deutsche Bahn für den Fernverkehr Einschränkungen im März an. Am Montag, 1. März, sowie von Montag, 15., bis Donnerstag, 25. März, und am 21. und 22. April kann die Bahn im Abschnitt Ulm-Beimerstetten tagsüber nur eingleisig fahren, nachts muss die Strecke komplett gesperrt werden. Halte der zweistündlichen IC-Linie von Stuttgart über Ulm nach München und zurück müssen vorübergehend entfallen, wie die Bahn in einem Brief an die Stadt Günzburg mitteilt. Der modifizierte Fahrplan soll demnächst auf www.bahn.de veröffentlicht werden. (zg)

