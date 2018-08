vor 42 Min.

Einsturzgefahr: Mehrzweckhalle geschlossen

Welche Auswirkungen das auf die Vereine und den Schulsport in Kissendorf hat, wie hoch die Kosten für eine Sanierung sind und wie es nun weiter gehen soll.

Von Sandra Kraus

Bisher wussten nur die Betroffenen Bescheid, aber seit der Gemeinderatssitzung ist es offiziell: Die Mehrzweckhalle in Kissendorf ist bis auf Weiteres geschlossen. Bürgermeister Oliver Preußner traf diese Entscheidung, nachdem die Begehung mit dem Statiker, die eigentlich eine Vorbereitung für die geplante Dachsanierung war, eine akute Einsturzgefahr ergab.

„Da gab es für mich keinen Entscheidungsspielraum mehr“, begründet Preußner die Schließung der Halle noch am gleichen Tag. Nicht betroffen sind die Außengruppe des Katholischen Kinderhaus St. Mauritius und der Schützenverein Kissendorf, die im Anbau an die Halle untergebracht sind. Vor verschlossenen Türen stehen aber die Schüler der Grundschule, die in der Mehrzweckhalle Sportunterricht haben, der TSV Kissendorf, der Musikverein Eintracht Kissendorf, die Handballer des FC Silheim und die Volleyballer des Sport- und Freizeitclubs Bibertal und einige Privatleute, die die Mehrzweckhalle für Feiern gebucht haben. „Alle reagieren sehr verständnisvoll, obwohl sie hart getroffen sind“, schildert Bürgermeister Preußner die Lage.

Warten auf das Gutachten

Wie geht es weiter? Momentan wartet man im Rathaus auf das detaillierte Gutachten, das den genauen Zustand von Dach und Hallendecke, beide sind miteinander verbunden, preisgeben wird. Dann muss ein Bauplan erstellt werden, der anschließend vom Gemeinderat beschlossen und anschließend ausgeschrieben werden muss. „Wir kommen also in den Winter hinein“, so Preußner. Eine schlechte Jahreszeit für Dachsanierungen. Über die Kosten kann noch gar nichts gesagt werden. Nur, dass davon auszugehen ist, dass die 200000 Euro, die momentan im Haushalt angesetzt sind, eher nicht reichen werden. Zumal die Sanierung vielleicht die Möglichkeit bietet, manches an der Decke besser zu machen. Zum Beispiel die Akustik zu verbessern, schließlich finden in der Mehrzweckhalle die Jahreskonzerte des Musikvereins statt. „Ich hoffe, dass alle von der Schließung Betroffenen eine Möglichkeit finden, die Zeit zu überbrücken“, sagt Bürgermeister Preußner im Gespräch mit unserer Zeitung.

