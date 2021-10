Der ESV Burgau geht zum Auftakt in die Knie

Nach starkem Start des ESV Burgau wird Reichersbeuern entschlossener und gewinnt. Was zum Landesliga-Start klappt, wie sich die Neuen präsentieren und wo Arbeit wartet.

„Wenn das mit der Aufstiegsrunde klappen soll, haben die Jungs und ihr Trainer noch viel Arbeit vor sich.“ So lautete der Kommentar eines enttäuschten Burgauer Eishockey-Fans unmittelbar nach dem Landesliga-Auftaktspiel. Das hatten die Eisbären soeben 3:4 (2:0, 1:1, 0:3) gegen den SC Reichersbeuern verloren.

Im Überzahlspiel ist Luft nach oben

Die Gäste aus Oberbayern zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung, während bei den Eisbären viel Stückwerk abgeliefert wurde. Trotz einer siebenwöchigen Vorbereitung mit Topkonditionen im heimischen Eisstadion waren zu wenige einstudierte Abläufe zu erkennen. Das zeigte sich vor allem im Überzahlspiel, wo noch deutlich Luft nach oben ist.

Die Partie vor 200 Zuschauern begann eigentlich gut für die Gastgeber. Schon nach 30 Sekunden fuhren David Zachar und Dennis Tausend gemeinsam und ohne Gegenspieler auf Gästekeeper Kilian Haltmair zu. Doch Tausend schob den Puck knapp am Kasten vorbei. Mitte des ersten Drittels konnten die Burgauer eine 35 Sekunden anhaltende doppelte Überzahl nicht nutzen. In der 13. Minute zappelte die Hartgummischeibe dann aber doch im Tor der Gäste. Nach einer schönen Kombination traf der kanadische Neuzugang Zach Erhardt. Zwei Minuten vor Ende des ersten Drittels brachte sich ein weiterer Burgauer Neuling auf das Tableau. Mantas Stankius schlenzte den Puck ins Netz.

Roman Jourkov hält super

Zu Beginn des Mitteldrittels hielt Burgaus Torwart Roman Jourkov sein Team mit einigen Top-Paraden im Spiel. In der 26. Minute war der Goalie dann aber machtlos. Nach einer Verkettung von Fehlern in der Burgauer Defensive markierte Tobias Reiter den Anschlusstreffer. Die Gäste machten weiter Druck und Jourkov avancierte zum Fels in der Brandung. Mitten hinein in die Reichersbeurer Drangperiode erzielte ESV-Kapitän David Heinrich in Überzahl des 3:1 (37.).

Auch beim zweiten Gäste-Tor zeigte sich die Burgauer Defensive nicht in Galaform. Der Treffer von Tobias Reiter (47.) weckte bei den Oberbayern noch einmal alle Kräfte. Und der Wille, die Partie zu drehen, wurde belohnt. In Überzahl erzielte Andreas Andrä in der 54. Minute per Schlagschuss von der blauen Linie das 3:3. 74 Sekunden später stellte Peter Fischer sogar auf 4:3 für den SCR.

Alles auf eine Karte gesetzt

ESV-Coach Stefan Roth setzte am Ende alles auf eine Karte, um wenigstens noch das Unentschieden und damit die Verlängerung zu erreichen. Für Jourkov kam ein sechster Feldspieler, doch die personelle Überlegenheit konnte nicht in ein Tor umgesetzt werden und so jubelten die jungen Reichersbeurer nach ihrem Auswärtssieg überschwänglich.