Eishockey

vor 43 Min.

Der ESV Burgau macht's unfreiwillig spannend

Plus Eishockey-Landesligist ESV Burgau siegt 6:5 in Bad Wörishofen. Momentan läuft die Saison - aber was passiert, wenn es pandemie-bedingt weitere Einschränkungen gibt?

Von Jan Kubica

Unfreiwillig haben es die Eisbären ganz spannend gemacht, am Ende aber stand ein 6:5-Erfolg im Spiel der Eishockey-Landesliga beim EV Bad Wörishofen. Durch diesen Erfolg wahrte der ESV Burgau seine Chance, mindestens Platz vier in seiner Spielgruppe und damit die Aufstiegsrunde zur Bayernliga zu erreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

