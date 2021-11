Eishockey

15:21 Uhr

Der ESV Burgau steuert zielstrebig Richtung Tabellenspitze

Plus Wie der ESV Burgau zu seinen jüngsten Erfolgen in der Landesliga kommt und welche Eisbären in den Partien gegen Pfronten und Fürstenfeldbruck die Erfolgreichsten sind.

Von Uli Anhofer

Die Erfolgsserie des ESV Burgau in der Eishockey-Landesliga geht weiter. Erneut fuhren die Eisbären zwei Siege ein. Zunächst feierte das Team um Kapitän David Heinrich einen 11:0 (6:0, 1:0, 4:0)-Kantersieg beim EV Pfronten und dann gewann der ESV Burgau in eigener Halle 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) gegen den EV Fürstenfeldbruck. Die Markgräfler können sich nach nun vier Siegen in Serie im oberen Tabellenbereich festsetzen. Betreut wurden die Eisbären in beiden Partien von Co-Trainer Heinz Heinrich. Cheftrainer Stefan Roth fehlte wegen einer Erkrankung.

