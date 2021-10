Eishockey

19:58 Uhr

Der ESV Burgau will unter die besten Vier der Landesliga

Plus Der ESV Burgau startet mit dem Heimspiel gegen den SC Reichersbeuern in die Eishockey-Landesliga. Was sich die Macher vornehmen und wer neu im Eisbären-Kader ist.

Von Uli Anhofer

Das Warten hat ein Ende. An diesem Freitag, 15. Oktober, wird im Eisstadion Burgau das erste Punktspiel der Saison 2021/22 in der Eishockey-Landesliga angepfiffen. Zum Auftakt erwartet der ESV Burgau ab 20 Uhr den SC Reichersbeuern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .