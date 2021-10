Die Eisbären aus Burgau stehen auf den Elfer-Pack

Plus Landesligist ESV Burgau präsentiert sich kombinationssicher und schenkt auch der Oberbayern-SG vom Schliersee elf Tore ein. Dabei standen die Vorzeichen nicht optimal.

Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat sein zweites Heimspiel in Folge überdeutlich gewonnen. Die Gäste, das zweite Team der SG Schliersee/Miesbach, waren beim 11:2 (7:0, 2:2, 2:0) sichtlich überfordert. Zwei Tage zuvor hatten die Eisbären gegen den EV Bad Wörishofen ebenfalls elf Treffer erzielt.