Dürfen Fans bald maskenfrei zu den Burgauer Eisbären?

Es lässt sich in Zeiten der Pandemie gar nicht oft genug betonen, was zählt. Die Mitglieder des Eisbären-Fanklubs Hurricanes jedenfalls betrugen sich zum Saisonauftakt in Sachen Corona-Vorbeugung vorbildlich. Die Sache mit dem Mundschutz allerdings könnte sich auf Sicht erledigen.

Plus Was der Eishockey-Landesligist ESV Burgau für seine Fans tut und auf welche Zugangsregeln die sich einstellen sollten. In den Heimspielen am 22. und 24. Oktober gilt 3G.

Von Uli Anhofer

Nach dem 3:4-Ausrutscher zum Landesliga-Auftakt gegen den SC Reichersbeuern haben die Eisbären nun gleich zwei Mal die Chance, diese Scharte vor heimischem Anhang auszuwetzen. Auf dem Programm stehen für die Eishockeyspieler des ESV Burgau die Hausaufgaben gegen den EV Bad Wörishofen (22. Oktober, 20 Uhr) und die SG Schliersee/Miesbach 1b (24. Oktober, 18 Uhr). Beide Kontrahenten der Eisbären haben am Auftakt-Spieltag dieser Runde je einmal gewonnen und einmal verloren.

