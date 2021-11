Eishockey

vor 49 Min.

Ist der ESV Burgau schon reif für die Eishockey-Bayernliga?

Plus Die Eisbären gewinnen ihr Landesliga-Eishockeyspiel in Lechbruck 11:2 und die Gastgeber zeigen sich hinterher mächtig beeindruckt vom ESV Burgau.

Schon zum vierten Mal in dieser Saison haben die Eishockeyspieler des ESV Burgau elf Tore in einer Landesliga-Partie erzielt. Nach den klaren Erfolgen gegen Bad Wörishofen (11:5), Schliersee/Miesbach (11:2) und Pfronten (11:0) trafen die Eisbären nun auch in Lechbruck elf Mal ins Schwarze. Zwei Gegentreffer mussten die Markgräfler im offenen Stadion im Allgäu einstecken und so endete die Partie 11:2 (6:1, 3:1, 2:0). Mehr als 300 Fans kamen zum ersten Heimspiel der Flößer nach eineinhalb Jahren ins offene Lechparkstadion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen