Eishockey

28.10.2021

Wie gut ist der ESV Burgau wirklich?

Plus Noch fällt den Eisbären die Einordnung in dieser Landesliga-Gruppe schwer. Jetzt geht's zum Tabellenletzten Pfronten. Zu Halloween kommt Fürstenfeldbruck nach Burgau.

Zu ihrem ersten Auswärtsspiel der noch jungen Landesliga-Saison treten die Eisbären an diesem 29. Oktober (ab 20 Uhr) bei den Pfronten Falcons an. Zu Halloween, am 31. Oktober (Beginn: 18 Uhr), steht dann wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast in der Eisarena ist dann der EV Fürstenfeldbruck.

