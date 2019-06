vor 41 Min.

Elektromobilität ausprobieren

Aktion auf dem Areal Pro

„Elektromobilität zum Ausprobieren“ bietet der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein wieder am Samstag, 13. Juli, in Leipheim an. Als für die Umwelt- und Klimapolitik verantwortlicher stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat der Münsterhauser Politiker die Aktion etabliert, bei der Interessierte kostenlose Probefahrten mit verschiedenen Elektro- und Hybridfahrzeugen machen können.

Mittlerweile zum achten Mal gibt Nüßlein den Auto-Fans ab 11 Uhr auf der Ostbahn des Areal Pro die Möglichkeit, sich über E-, Hybrid- und Wasserstoff-Autos zu informieren, aber sich auch selbst hinters Steuer zu setzen. Auch heuer sind verschiedenste Marken und Autohäuser der Region beteiligt und stellen ihre Modelle für Probefahrten kostenlos zur Verfügung. Zum Übungsgelände gelangen die Teilnehmer über die Straße „An der Rollbahn“ und folgen von dort aus der Beschilderung. Der Eintritt und die Probefahrten sind frei, Anmeldungen nicht erforderlich. (zg)

