vor 51 Min.

Elemente des Lebens im Schulmuseum Ichenhausen

Im Schulmuseum ist eine Ausstellung von Schwester Pietra Löbl zu sehen. Ihr großes Thema ist das Werden und Vergehen. Dazu gehört auch ein Experiment.

Von Gertrud Adlassnig

Neue Perspektiven auf das Sein eröffnet die Ausstellung „Ganz leise“ im Ichenhauser Schulmuseum. Passend zum ungewöhnlichen Thema wurde der Raum gewählt: Nicht im lichtdurchfluteten Obergeschoss, sondern um dunklen Souterrain präsentieren sich die Werke von Schwester Pietra Löbl. Wie ihr Werk ist auch die gebürtige Ulmerin ein wenig nonkonformistisch: Die freischaffende Künstlerin lebt nicht ein Leben in künstlerischen Freiheit oder Boheme, sie ist Ordensschwester im Franziskanerkloster Sießen bei Saulgau.

Ihr großes Thema ist das Werden und Vergehen, dieser unaufhörliche Prozess , der sich in vielen Phänomen manifestiert und von der Künstlerin dokumentiert wird. Pietra Löbl hat ihren beruflichen Anfang im Technisch-Naturwissenschaftlichen genommen, die Affinität zur Physik und Technik ist bis heute in ihren Installationen präsent. Erst nachdem sie sich mit 24 Jahren dem klösterlichen Leben gewidmet hatte, wurde ihr künstlerisches Talent entdeckt und sie studierte Kunst in Stuttgart.

Angewandte Physik und Sinnbilder des Lebens

Das Element des Wassers symbolisiert wie kein anderes das Leben, aber auch die Prozesshaftigkeit und werde so von Beginn an zum zentralen Werkstoff in Löbls Schaffen. In Ichenhausen dürfen sich die Besucher mit drei technisch-künstlerischen Installationen auseinandersetzen. Wie die Künstlerin erklärt, sind diese sowohl angewandte Physik als auch Sinnbilder des Lebens.

Dieses, das zeigt ein Element der Ausstellung, ist durchaus zeitlos darstellbar. In einem Experiment hat Pietra Löbl 2003 zehn Menschen aller Altersstufen vom Kind bis zur Hundertjährigen nach ihrem größten Wunsch befragt und sie zugleich auf eine beschichtete Metallplatte hauchen lassen. „Der Atem hat eine chemische Reaktion auf der Oberfläche in Gang gesetzt. Besonders ergreifend ist für mich das Atembild der hundertjährigen Frau. Da hatte sich zunächst nichts getan, erst nach längerer Zeit entstand ein Punkt auf der Oberfläche und er verändert sich bis heute. Die Frau, deren Wunsch die Ewigkeit war, ist real schon mehrere Jahre tot.“ Doch ihr Atem lebt auf der Metallplatte als „Lebensspuren“ weiter. In unaufhörlicher Bewegung sind die in der Raummitte hängenden Vliesbänder. Sie werden vom kleinsten Lufthauch bewegt, drehen sich und die darauf gedruckten Gegensatzpaare gehen so immer neue Partnerschaften mit den benachbarten Bändern ein. Werden und Vergehen, leben wollen und sterben müssen, aber auch: sterben und leben wollen regen an, über das eigene Sein nachzudenken.

Große Fotografien mit betenden Händen als Hingucker

Die Hingucker der Ausstellung sind die großen Schwarz-Weiß-Fotografien mit betenden Händen. Mit den Händen ihrer Mitschwestern hat Löbl ein ungewöhnliches Porträt ihrer Gemeinschaft geschaffen.

Johanna Haug , die Schwester Pietra Löbl nach Ichenhausen holte, empfiehlt den Museumsbesuchern, mithilfe der präsentierten Werke entsprechend dem Ausstellungstitel „Ganz leise“ zu werden, mit und in ihnen zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu finden und diese laute Zeit zumindest für eine Weile auszuschließen. Die Bilder und Installationen sind noch bis 26. April in der Sonderausstellung „Ganz leise“ im Schulmuseum Ichenhausen zu sehen von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Themen folgen