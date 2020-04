vor 51 Min.

Elisabeth Schlachters Gedanken während der Corona-Krise

Elisabeth Schlachter zwischen Krise, Frühlingserwachen und persönlicher Hoffnung während der Corona-Pandemie.

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben an dieser Stelle in jeder Mittwochs- und Samstagsausgabe ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Heute schreibt die frühere Burgauer Mittelschulrektorin, Elisabeth Schlachter.

Glücklicherweise bin ich als Früh-Pensionistin frei von großen Existenzsorgen. Vielmehr werde ich immer wieder gefragt, ob ich denn im Ruhestand angekommen bin. Die abrupte Trennung von der Mittelschule Burgau durch den schweren Reit-Unfall ist für mich immer noch ein herber Schlag. Mein Alltag ist beinahe täglich von medizinischer Aktivität bestimmt. Bis zur Ausgangsbeschränkung! Nur noch einmal die Woche komme ich gesundheitlich voran.

Elisabeth Schlachter hat nun viel Zeit

Ich merke, wie viel Zeit ich habe. Wie gerne hätte ich in meinem Rektorinnen-Leben wenigstens mal kurz Muse gegen Terminenge getauscht, das Telefonat einer Freundin nicht knapphalten müssen. Selbst die Ferien waren jedes Mal wieder ruck zuck vorbei, weil viel Liegengebliebenes aufzuarbeiten war.

Abseits unserer düsteren Weltdramatik erlebe ich deshalb ganz bewusst die Ruhe auf meiner Terrasse, beobachte das nistende Elsterpaar in der ehrwürdigen Kiefer gegenüber, genieße den Blick über Krumbach und das gemeinsame Geläut der drei Krumbacher Kirchen: St. Ulrich, Maria Hilf und St. Michael. Welch’ gewaltige Frohbotschaft!

Angst vor Corona? Im Freundes- und Bekanntenkreis haben einige das Virus bereits überstanden mit Gott sei Dank beherrschbaren Symptomen. Das macht mir Hoffnung!

Schlachter bemerkt die Auswirkungen von Corona an ihren vier Kindern

Realitätsfremd bin ich längst noch nicht. Bei meinen vier Kindern erlebe ich hautnah die Auswirkungen der Krise. Meine Tochter ist seit einem halben Jahr als Wirtschaftspädagogin in der Selbstständigkeit. Sie muss nun damit umgehen, wenn die Auftraggeber der internationalen Konzerne einige Organisationsentwicklungsprojekte vertagen. „Zu gegebener Zeit…“heißt es da. Jetzt gilt es, so schnell wie möglich digitale Lösungen zu finden.

Mein Sohn Simon erwartet sehnsüchtig die Reitturniere. Nur Siegerpferde beziehungsweise gut platzierte lassen sich entsprechend verkaufen. Meine beiden weiteren Söhne Johann und Georg dagegen können sich „ohne Ablenkung“ dem Jettinger Ärztehaus-Neubau widmen. Deren andere Standbeine, die Versicherungs- und Immobilienbranche sind eben gerade zurückhaltend. Mein Partner dagegen arbeitet schon in der fünften Woche im Homeoffice.

Gedanklich bin ich immer wieder in der Schule. Meinem ehemaligen Kollegium wünsche ich genau den richtigen Dreh, den Schülern gerade jetzt zum Schuljahresende noch gerecht zu werden. Eltern werden erkennen, dass Lehrer sein doch nicht so ganz aus der hohlen Hand geht. Ein guter Pädagoge leistet wirklich viel!

Videobotschaften von der Enkelin per WhatsApp

Dass meine zweijährige Enkelin Luisa jetzt Laufrad fahren kann, schickt mir meine Schwiegertochter per WhatsApp-Video zu. Aber noch komischer ist es, wenn meine Enkeltochter Sophie aus dem Auto heraus bei heruntergedrehter Scheibe mir fröhlich kundtut: „Omi, ich brauche keine Windel mehr!“ und „Wenn der Corona tot ist, dann schlafe ich gleich drei Tage bei Dir!“

Aber vielleicht lässt sich dieser gruseligen Zeit auch Gutes abgewinnen: Bewusster leben! Wie wenig man doch braucht! Diese „unscheinbaren“ Kleinigkeiten. Eine Frage wie „was ziehe ich heute an?“ ist völlig unbedeutend. Und glauben Sie’s mir, auch der Löwenzahn ist eine Vase wert. Wenngleich ich weiß, was ich hier als Freuden bezeichne. Für den Einzelhandel bedeutet das krasse Einbußen.

Feste feiern, wie sie fallen? Im Sommer hätte ich in meinem Geburtsort Kirchheim meinen runden Geburtstag gefeiert. Was soll’s! 60 plus 1 lässt sich – hoffentlich ganz gesund – auch in 2021 begehen.

Zur Person: Elisabeth Schlachter ist am 26. Juni 1960 in Kirchheim (Unterallgäu) geboren, hat eine Tochter und drei Söhne, war seit 1984 Lehrerin im Landkreis Günzburg, ab 2001 Konrektorin der Mittelschule Burgau, von 2008 bis 2012 Rektorin an der Mittelschule Jettingen und ab 2012 bis 2019 Rektorin an der Mittelschule Burgau und Verbundrektorin der Mittelschulen Jettingen, Offingen und Burgau.

