Ellen Fink: „Pferde interessieren sich nicht für Corona“

Plus Die Burgauer Dressurreiterin Ellen Fink und ihre Gedanken zu Corona. Sie spricht über die Vorteile ihres Hobbys und die Probleme des Homeschoolings.

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben an dieser Stelle jeden Samstag ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Für die heutige Folge hat sich Dressurreiterin Ellen Fink Gedanken gemacht. Es geht um die Vorteile ihres Hobbys und die Probleme ihrer Kinder mit Homeschooling.

Als der Anruf kam, ob ich bereit wäre, meine Gedanken über Corona aufzuschreiben und der Günzburger Zeitung zuschicken, dachte ich: „Warum nicht? Da fallen mir spontan schon ein paar Sachen ein.“ Ganz so leicht fiel es mir dann, als ich diese zu Papier bringen wollte, doch nicht. Es ist ja eigentlich schon alles mehr oder weniger ausführlich geschrieben worden.

Auf dem Aussiedlerhof von Ellen Fink haben die drei Kinder so manches Problem wegen der Internetverbindung

Natürlich hat sich mein Leben durch Corona verändert. Erst mal waren von heute auf morgen alle drei Kinder daheim und sollten zu Hause das viel zitierte Homeschooling praktizieren. Bei drei Schulkindern und einer, bei uns auf dem Aussiedlerhof äußerst geringen Internetleistung, ein schwieriges Unterfangen. Vom Aufhängen des Programmes beim Herunterladen, ungewolltem Rausfliegen im Online-Unterricht und ständigem Aufgaben- und Arbeitsblätterausdrucken und kontrollieren, ob und wie diese erledigt wurden, war also alles mit dabei. So ging es wahrscheinlich fast allen Eltern mit schulpflichtigen Kindern.

Langeweile kam somit bei mir definitiv nicht auf, da zudem die Pferde ja trotz des Lockdowns versorgt und bewegt werden mussten. Das war allerdings ein riesiger Vorteil. Während fast alle ihr Hobby beziehungsweise ihren Sport komplett aufgeben mussten, da alle Sportstätten und Vereine geschlossen hatten, konnten wir Reiter unserer Leidenschaft weiter nachgehen und die Pferde versorgen.

Diese Stunden mit den Tieren halfen mir, den Kopf frei zu bekommen und dadurch sogar eine gewisse Normalität zu erhalten. Obwohl mir natürlich die Reitturniere, aber besonders auch der persönliche Kontakt zu Familie und Freunden beim kompletten Lockdown gefehlt haben, empfand ich deshalb diese Zeit nicht als unangenehm.

Ellen Fink ist froh, wie gut Deutschland bislang durch die Corona-Pandemie kam

Natürlich kann man darüber diskutieren, ob alle Maßnahmen wirklich immer in dieser Art und Weise sinnig und notwendig waren, aber in erster Linie bin ich einfach nur froh und dankbar, dass wir hier in Deutschland gesundheitlich bisher so gut davon gekommen sind. Ich hoffe, dass dies auch in Zukunft so bleibt.

Wirtschaftlich ist die Lage wohl für die nächsten Monate deutschland- und natürlich weltweit schwieriger zu sehen. Ob mir das Angst macht? Nein, eigentlich nicht. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Vieles wird nicht einfach werden, aber global gesehen stehen wir hier in Deutschland insgesamt noch gut da und jammern vergleichsweise auf hohem Niveau.

Im Moment bin ich einfach froh, dass inzwischen schon wieder vieles lockerer geworden ist. Familie und Freunde treffen, sogar die ersten Reitturniere mit Corona-Auflagen stehen die nächsten Wochen wieder an. Ich freue mich schon darauf, versuche es zu nehmen wie es kommt und das Beste daraus zu machen.

Zur Person Ellen Fink ist 46 Jahre alt, lebt mit ihrem Mann und drei Kindern auf dem Nußlacher Hof bei Burgau, wo sie Pferde züchtet und ausbildet.

