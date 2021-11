Josef Nersinger wacht über den Naturschutz im Landkreis Günzburg

Plus Auch im Kreis Günzburg gibt es wertvolle Naturschutzgebiete. Sieben Wächter kontrollieren dort, dass die Vorschriften eingehalten werden. Josef Nersinger ist einer von ihnen.

Langsam neigt sich der Tag dem Ende entgegen, als Josef Nersinger von seinem Rundgang im Naturschutzgebiet Taubried an der Riedmühle nahe Ellzee zurückkehrt. Die Sonne ist gerade hinter Bäumen auf der Anhöhe verschwunden, fahler Dunst steigt über den saftigen Wiesen des Günztals träge dem rötlich gefärbten Himmel entgegen. "Der Herbst ist eine wunderbare Jahreszeit", schwärmt der 62-Jährige. An diesem Nachmittag hat ihn Ehefrau Cornelia begleitet. Beide verbindet die Liebe zur Natur. Jener Triebfeder, die den passionierten Jäger dazu veranlasst hat, sich mit viel Engagement für den Erhalt der Natur einzusetzen. "Wir können nicht ohne die Natur leben, aber die Natur ohne uns", zitiert der Elektroingenieur eine bekannte Weisheit.