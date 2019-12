vor 3 Min.

Ellzee hat jetzt eine Kinderfeuerwehr

Die Truppe ist für die Zukunft gerüstet. Weiterer stellvertretender Kommandant gewählt

Die Feuerwehr Ellzee hat seit diesem Jahr eine Kinderfeuerwehr. Aktuell gehören ihr 14 Kinder an. Kinderfeuerwehr-Beauftragte Marina Mayer erklärte, dass im März eine Kinderfeuerwehr in der Gemeinde ins Leben gerufen wurde. Aktuell gehören 14 Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren der Kinderfeuerwehr an. Es wurden, so erklärte sie weiter, seit der Gründung insgesamt zehn Übungen abgehalten. Ziel sei es, den Kindern die Aufgaben der Feuerwehr auf einfache Art und Weise näher zu bringen.

Zuvor berichteten bei der Dienst- und Generalversammlung der Feuerwehr Ellzee Kommandant Christian Schmucker und Vorsitzender Simon Bauch über zahlreiche Einsätze und Aktivitäten im Jahr 2019. 27 Mal musste die Wehr ausrücken.

Christian Schmucker erklärte, dass 13 Kameraden verschiedene Leistungsabzeichen abgelegt haben. Er berichtete außerdem über die Anschaffung eines Hochdrucklüfters und einer Wärmebildkamera. Bei der Jugendarbeit berichteten die Jugendwarte Daniel Botzenhart und Wolfgang Rittler über 22 Übungen sowie einer 24-Stunden-Übung zusammen mit der Jugendfeuerwehr Wattenweiler. Auch von der Jugendfeuerwehr wurden im Jahr 2019 verschiedene Prüfungen abgelegt. Der neue Kreisbrandmeister Benjamin Pohl erwähnte, dass die Arbeit und Aufgaben der Feuerwehr immer mehr würden – dies werde in Ellzee aber sehr gut gemeistert. Auch die Gründung der Kinderfeuerwehr sei ein guter Schritt, um Nachwuchs bereits frühzeitig an die Feuerwehr zu binden. Für die Wahl eines zweiten stellvertretenden Kommandanten als frühzeitige Nachfolgeplanung wurde Martin Tiroch einstimmig gewählt. Zum Abschluss der Dienstversammlung führte Kommandant Christian Schmucker zusammen mit Kreisbrandmeister Benjamin Pohl die Beförderung von Martin Botzenhart (Hauptlöschmeister), Thomas Lambacher (Löschmeister) und Daniel Botzenhart (Löschmeister) durch.

Bei der Generalversammlung hob Vorsitzender Simon Bauch im Rückblick seit der letzten Generalversammlung zahlreiche Aktivitäten hervor wie den Nikolausmarkt, das Fest zum Maibaumaufstellen, die Teilnahme am Bezirksmusikfest in Ellzee sowie ein Ausflug zur Bergwacht in Neu-Ulm. Anschließend erläuterte der Vorsitzende der Versammlung die geplanten Anpassungen in der neuen Satzung. Die Anpassung des Mitgliedsbeitrages wurde einstimmig angenommen. (zg)

