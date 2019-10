vor 1 Min.

Ellzeer Nikolausmarkt 2019: Termin und Öffnungszeiten

Der Ellzeer Nikolausmarkt 2019 findet am Samstag, den 7.12.2019 in der Günzburger Gemeinde statt. Hier gibt es die Infos zu Termin und Öffnungszeiten.

Der Ellzeer Nikolausmarkt findet in diesem Jahr zum 16. Mal statt. Die Veranstaltung ist nicht nur ein Highlight für Familien und Kinder: Ein musikalisches Rahmenprogramm und viele Verpflegungsstände mit Bratwurst, Glühwein und Co. sorgen für einen gemütlichen Abend in der Vorweihnachtszeit. Wann ist der Termin für den Ellzeer Nikolausmarkt 2019? Wie sind die diesjährigen Öffnungszeiten? Hier finden Sie die Antworten.

Nikolausmarkt 2019 in Ellzee: Der Termin

Der Ellzeer Nikolausmarkt findet am 7.12.2019 statt. Der vorweihnachtliche Markt findet jedes Jahr statt und fällt üblicherweise auf den Samstag des zweiten Adventswochendes im Jahr. Dann verwandelt sich der Dorfplatz der Gemeinde in ein kleines weihnachtliches Hüttendorf mit viel Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten.

Der Ellzeer Nikolausmarkt reiht sich in diesem Jahr in einen sehr vollen Terminkalender ein, viele Vereine der Gemeinde feiern nämlich 2019 ein Jubiläumsjahr. So zum Beispiel der Musikverein Ellzee, der auf ein 100-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Neben dem Nikolausmarkt findet Ende November in Ellzee außerdem ein Adventsbasaar statt - die Gemeinde im schwäbischen Landkreis Günzburg hat in der Vorweihnachtszeit viel zu bieten.

Öffnungszeiten des Ellzeer Nikolausmarkts 2019

Die Öffnungszeiten für den Ellzeer Nikolausmarkt 2019 stehen noch nicht genau fest, in den vergangenen Jahren wurde der Markt auf dem Dorfplatz allerdings meistens um 16 Uhr vom Bürgermeister und dem örtlichen Musikverein eröffnet. Bei dem Spektakel kamen auch St. Nikolaus und sein Gehilfe Knecht Ruprecht mit der Kutsche angefahren. Auch dieses Jahr wird die Veranstaltung vermutlich auf ähnliche Weise und zur gleichen Uhrzeit eröffnet.

Im Kreis Günzburg und in der ganzen Region in und um Augsburg ist der Ellzeer Nikolausmarkt 2019 nicht der einzige Markt, der Besucher in weihnachtliche Stimmung versetzen kann.

In unserer interaktiven Karte finden Sie etliche Weihnachts- und Adventsmärkte der Region auf einen Blick: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht.

