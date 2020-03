vor 18 Min.

Eltern kämpfen für den Erhalt der Mittagsbetreuung

Eltern haben die Sorge, dass das bestehende Angebot in Kötz abgeschafft wird. Woher die Angst rührt und warum der neue Hort für manche keine Alternative ist.

Von Michael Lindner

Die Stimmung ist angespannt und hoch emotional. Den beiden Frauen und dem Mann stehen mitunter die Tränen im Gesicht. Denn das Thema bewegt die drei Menschen aus Kötz. Und nicht nur sie. Es betrifft viele Eltern aus der Gemeinde, deren Nachwuchs in die Grundschule geht oder dorthin kommt. Es geht um die Kinderbetreuung nach Schulschluss. Ein Thema, das in Kötz seit einigen Jahren für viele Diskussionen sorgt. Ein Thema, das die Eltern wie Karin Müller und zwei ihrer Mitstreiter – die aus unterschiedlichen Gründen nicht namentlich erwähnt werden möchten – belastet. Denn die bei vielen beliebte und stark nachgefragte Mittagsbetreuung könnte zum neuen Schuljahr wegfallen – so die Befürchtung der Eltern.

Es ist nicht das erste Mal, dass diese Idee aufkommt. Die betroffenen Eltern kämpfen für einen Fortbestand der Mittagsbetreuung, auch wenn das laut Müller „sehr ermüdend“ sei. Die Absicht, dieses Angebot nun zu beenden, soll Mitte Februar auf einer Infoveranstaltung für Eltern, deren Kinder nächstes Jahr in die Schule kommen, von dem Träger der Mittagsbetreuung – der Johanniter-Unfall-Hilfe – vorgetragen worden sein. Ernst Walter, Bürgermeister in Kötz, versucht auf Nachfrage unserer Zeitung zu beruhigen: „Niemand hat gesagt, dass es keine Mittagsbetreuung mehr geben wird. Michael Schmidt (Leiter des Bereichs Kinder, Jugend und Familie bei der Johanniter-Unfall-Hilfe, Anmerkung der Redaktion) hat lediglich erklärt, dass er nicht weiß, ob es die Mittagsbetreuung auch nächstes Jahr noch geben wird.“

Die Nachfrage nach der Mittagsbetreuung in Kötz ist groß

Die im Schulhaus untergebrachte Mittagsbetreuung ist auf 15 Kinder ausgelegt. Die Nachfrage ist groß: Die Mittagsbetreuung ist ausgebucht. Es gebe laut Karin Müller sogar eine Warteliste. „Vergangenes Jahr musste man fast ein Bewerbungsschreiben aufsetzen, um einen der 15 Plätze zu bekommen“, sagt ein Betroffener. Mehr als 20 Familien haben ihr Kind 2019 für die Betreuung zwischen Schulschluss und 14 Uhr angemeldet. „Die Mittagsbetreuung wird gut angenommen und ist ein Selbstläufer. Wieso stellt sich die Gemeinde so dagegen?“, will Müller wissen.

Dem widerspricht Bürgermeister Walter. Er sei nicht gegen eine Mittagsbetreuung, allerdings laufe der Vertrag mit den Johannitern immer nur über ein Schuljahr. „Wenn die Mindestbetreuungszahl nicht erreicht wird, dann gibt es keine staatlichen Zuwendungen. Deshalb können wir nur von Jahr zu Jahr entscheiden“, sagt Walter. Er spricht sich für eine Fortführung der Mittagsbetreuung aus, die wegen der räumlichen Gegebenheiten auf 15 Kinder begrenzt sei. Diesen Vorschlag werde er auch im Gemeinderat am Dienstagabend vortragen. „Ich habe den Eltern mein Wort gegeben, dass wir am Dienstag darüber beraten – und daran halte ich mich“, sagt Walter.

Bürgermeister Ernst Walter geht von einem neuen Vertrag für die Mittagsbetreuung aus

Er geht davon aus, dass ein neuer Vertrag unterzeichnet wird. Dass das Thema nicht auf der Tagesordnung stehe, habe lediglich „ladungstechnische Gründe“. Die betroffenen Eltern sehen das kritisch: „Wir werden vertröstet und nichts passiert. Dabei müssen wir uns einen Plan B überlegen, falls die Mittagsbetreuung tatsächlich abgeschafft wird. Aber dafür brauchen wir eine Vorlaufzeit“, sagt Müller.

Bürgermeister Walter erklärt, dass die Mittagsbetreuung nur ein Notnagel gewesen sei, da die Hortplätze im Jugendheim bei der Einführung nicht ausgereicht hätten. Das sieht inzwischen anders aus: Weniger als zehn Kinder sind im Hort angemeldet. Vor zwei Jahren waren es noch 21. Derzeit baut die Gemeinde einen neuen, etwa 1,37 Millionen Euro teuren Hort, der für 30 Kinder ausgelegt ist.

Aber warum sind die Zahlen im Hort rückläufig? Hinter vorgehaltener Hand tritt das Schlagwort „Luftbuchung“ zutage. Zum Hintergrund: Für einen Hort gelten gesetzliche Vorgaben hinsichtlich der Buchungszeiten. Es gibt eine Mindestbuchungszeit von 15,5 oder gar 20 Stunden in der Woche. Kinder dürfen von ihren Eltern nicht früher abgeholt werden, da mit einem Hort Fördergelder verknüpft sind. Ehe die Johanniter-Unfall-Hilfe die Trägerschaft im vergangenen Jahr übernahm, sollen diese Bestimmungen dem Vernehmen nach nicht so streng eingehalten worden sein. Bedeutet: Die Eltern sollen ihre Kinder früher als eigentlich erlaubt abgeholt haben. Das ist nun nicht mehr möglich. Und das macht das Betreuungsangebot für manche Elter damit unattraktiv.

Hort soll parallel zur Mittagsbetreuung in Kötz laufen

Müller und ihre Mitstreiter betonen, dass sie nicht gegen den Hort kämpfen. Im Gegenteil: Sie sprechen sich explizit für das Hortkonzept aus – allerdings soll es parallel zur Mittagsbetreuung laufen. Das starre Konzept des Horts sei für manche Familien gut geeignet, andere wiederum haben sich beruflich auf die Mittagsbetreuung eingestellt. „Wir wollen flexibel bleiben. Das geht mit dem Hort nicht, sondern nur mit der Mittagsbetreuung“, sagt Müller. Eine andere Mutter fühlt sich von der Gemeinde gar unter Druck gesetzt. „Wir lassen uns nicht in den Hort drängen. Wenn es keine Mittagsbetreuung mehr gibt, werden wir eine andere Lösung finden. Der Hort ist für uns keine Alternative.“ Sie bezeichnet die räumlichen Ausmaße des neuen Horts gar als „Dummheit“.

Die beiden Frauen kritisieren die Bedarfsermittlung für den Hort. Im ersten Halbjahr 2017 sei demnach eine Liste an den Kindergärten ausgehängt worden, in welchem der Bedarf für eine Kinderbetreuung nach dem Unterricht abgefragt wurde. „Es stand dort aber nichts von einer Mindestbuchungszeit, einem starren Hort-Konzept oder einer Mittagsbetreuung“, sagt Müller. Damals haben 80 Personen unterschrieben. „Das hat mit einer Bedarfsanalyse nichts zu tun“, kritisiert Müller. Die Gemeinde hätte ihrer Meinung nach ein Büro beauftragen müssen, das mithilfe von Geburtenzahlen den Bedarf ermittle.

Gemeinde Kötz investiert Millionen in die Kinderbetreuung

Nach Angaben von Bürgermeister Walter seien die 80 Unterschriften für einen Neubau des Horts zweitrangig gewesen: „Wir haben den Bedarf dadurch ermittelt, dass im Hort im Jugendheim über 20 Kinder angemeldet waren.“ Sollten weniger Kinder in den für 30 Personen ausgelegten neuen Hort gehen, hat Walter eine Idee. Da das Kinderhaus in Großkötz aus allen Nähten platze, könnten leer stehende Räumlichkeiten im neuen Hort hierfür genutzt werden. Aber dafür stehen noch mehrere Gespräche an. „Die Gemeinde investiert gerade Millionenbeträge, um eine vernünftige Kinderbetreuung zu schaffen. Und diese wird es auch in Zukunft geben“, sagt Walter.

