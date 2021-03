13.03.2021

Emil Fischer ist tot

Ehrenbürgermeister wurde 96 Jahre alt

„Bürgermeister Emil Fischer durfte mit allen Bürgern mit Recht stolz sein auf ‚sein‘ so prächtig gelungenes Rathaus. Ob ohne ihn ein so dominant prägnantes Amtsgebäude in der Dorfmitte von Haldenwang stehen würde?“ – So beschreibt das Buch der Gemeinde Haldenwang die Feierlichkeiten bei der Rathauseinweihung im Jahr 1991.

Emil Fischer, von Beruf selbstständiger Holzkaufmann, hat durch sein Wirken die Gemeinde Haldenwang in vielerlei Dingen geprägt. 1964 wurde er in den Gemeinderat gewählt und war von 1966 bis 1996 Bürgermeister von Haldenwang. In diese Zeit fiel auch die Eingemeindung der früher selbstständigen Gemeinden Eichenhofen, Hafenhofen und Konzenberg mit dem Weiler Mehrenstetten im Zuge der Gebietsreform in den 70er-Jahren.

Von 1984 bis 1996 war Fischer gleichzeitig Vorsitzender der seinerzeit neu gegründeten Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang, war Mitglied in allen kommunalen Verbänden und erhielt 1985 vom Freistaat Bayern die Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung. Neben dem Ausweisen von verschiedenen Baugebieten während seiner Amtszeit sowie dem Bau des Rathauses in Haldenwang entstand unter anderem im Ortsteil Konzenberg Anfang der 90er-Jahre im ehemaligen Schulgebäude, in dem sich zuvor die Geschäftsräume der Verwaltungsgemeinschaft befanden, der Kindergarten. Auch den Bau der Kreisstraße durch Haldenwang leitete Fischer maßgeblich in die Wege.

1996 trat er nach fünf Amtsperioden nicht mehr zur Bürgermeisterwahl an. Aufgrund seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements beschloss der Gemeinderat 1996, Emil Fischer zum Ehrenbürger der Gemeinde Haldenwang zu ernennen, im selben Jahr wurde ihm durch den damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Neben der Kommunalpolitik galt die Liebe von Fischer vor allem der Natur, dem Wald und der Jagd. Er war Jäger mit Leib und Seele, wobei ihm die Hege des Wildes ganz besonders am Herzen lag. Mehr als 80 Jahre gehörte er dem Bayerischen Jagdverband an. Emil Fischer starb am vergangenen Montag im Alter von 96 Jahren. (wpet)

