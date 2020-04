03.04.2020

Emily vermisst Oma und Opa

Kinder malen für ihre Großeltern ein Bild

Schon kleine Gesten können in diesen Tagen älteren Familienmitgliedern das Leben erleichtern: Weil Oma und Opa wegen der Corona-Krise nicht mehr ihre Enkel treffen dürfen, bringt sie jetzt die Zeitung zusammen. Wie das geht? Kinder sollen für ihre Großeltern Bilder malen, die dann nach Möglichkeit in der Zeitung veröffentlicht werden.

Die siebenjährige Emily aus Rieden findet die Idee unserer Zeitung nach Auskunft ihrer Mutter „sehr toll“ und hat deshalb gleich ein Bild mit sich und ihrem kleinen Bruder sowie ihren Großeltern Lene und Josef aus Kötz sowie Oma Inge aus Rieden gemalt.

Wer bei der Aktion mitmachen will, mailt die farbenfrohen Bilder an diese Adresse: redaktion@guenzburger-zeitung.de. Bitte den Namen, das Alter und den Wohnort des jungen Künstlers und auch den Namen und den Wohnort der Großeltern notieren. Außerdem sollten die Eltern, die mit einer Veröffentlichung einverstanden sind, auch einige Sätze zum Bild schreiben. Was ist zu sehen? Was hat sich der junge Künstler dabei gedacht? Wer will, kann auch ein aktuelles Foto des Enkels oder der Enkelin mailen.