Ende eines Jahrzehnts: Was 2010 im Landkreis Günzburg los war

Plus Ein Blick ins Jahr 2010 zeigt, was damals im Landkreis Günzburg wichtig war: Etwa das Ringen um den Kögel-Standort. Aber auch ein Emu spielte eine Rolle.

2020 steht vor der Tür, 2019 verabschiedet sich – und damit ein Jahrzehnt. Unsere Volontärin hat das zum Anlass genommen, zurückzublicken – ins Jahr 2010. Was bewegte die Menschen vor zehn Jahren im Landkreis Günzburg, was erhitzte die Gemüter? Auch Kurioses kommt bei diesem Jahresrückblick der besonderen Art nicht zu kurz.

Kurios ging es nämlich gleich zu Beginn des Jahres los. Am Neujahrsmorgen war ein herrenloser Emu, ein straußenartiger Großvogel, am Wasserburger Weg in Bubesheim unterwegs. Beamte der Günzburger Polizei fingen das Tier ein und brachten es vorübergehend zur Leipheimer Straußenfarm. Zwar gab es in Bubesheim einen Emu-Halter, doch war dieser zunächst nicht erreichbar. Als die Polizei erneut anrief, hatte er gerade gemerkt, dass ein Emu fehlte. Der Vogel konnte wohlbehalten zurückgebracht werden. Wie der Emu aus dem Gehege kam, blieb unklar. Vielleicht war er vor dem Silvesterlärm geflüchtet.

Ringen um den Kögel-Standort in Burtenbach

Für die 441 Mitarbeiter muss es ein ziemlicher Schock gewesen sein, als Anfang Februar bekannt wurde, dass die Firma Kögel seinen Produktionsstandort Burtenbach bis zum 28. Februar verlassen muss. Der Grund: Trotz intensiver Verhandlungen war es dem Fahrzeughersteller nicht gelungen, das Gelände und die Gebäude von den Eigentümern zu kaufen oder langfristig zu mieten. Mahnwachen der Belegschaft waren die Folge. Nach zahlreichen Gesprächen hieß es zunächst, dass Kögel noch bis Mitte März bleiben darf. Anfang März dann das Aufatmen: Kögel konnte das Werk in Burtenbach behalten.

Die 62 Jahre alte Donaubrücke in Günzburg, über die die B16 führt, war marode und musste ab 2010 ersetzt werden. Bild: Bernhard Weizenegger

Ebenfalls Anfang Februar begann der Neubau der maroden, 62 Jahre alten Donaubrücke in Günzburg. Parallel dazu wurde die Einmündung der B16/B10 zu einem großen Kreisverkehr umgebaut. Das 6,5 Millionen Euro-Projekt mit einer veranschlagten Bauzeit von eineinhalb Jahren war nötig geworden, damit der Verkehr auf der stark befahrenen Achse zwischen dem Landkreis Dillingen und der A8 möglichst reibungslos fließen kann. Dafür wurde der bisherige Überbau als Behelfsbrücke für den Verkehr auf der B16 um 19 Meter nach Westen verschoben.

Kampf und den Verkauf des Fliegerhorsts Leipheim

Klar war Anfang März 2010: Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Landkreis Günzburg“ und die Stadt Leipheim wollten das 256 Hektar große frühere Militärgelände kaufen. Auf 90 Hektar sollte ein Gewerbegebiet entstehen, Leipheim wollte einen Teil des Areals eigenständig entwickeln.

Das Tauziehen um den Kauf des ehemaligen Fliegerhorsts Leipheim zwischen dem Bund als Eigentümer des Grundstücks und dem Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Landkreis Günzburg“ zog sich 2010 hin. Bild: Bernhard Weizenegger

Sicher war allerdings lange nicht, wer für die Kosten der Beseitigung von möglichen Altlasten wie Bomben oder Öl im Boden aufkommt, die bei den künftigen Bauarbeiten eventuell auftauchen könnten. Der Zweckverband oder der Bund als Eigentümer des Areals? Letztlich stimmte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Verkäufer zu, sich an den Beseitigungskosten der militärischen Altlasten maximal in Höhe des Kaufpreises von 2,8 Millionen Euro zu beteiligen.

Der Offinger Ballonkünstler, der eigentlich Tobias Diesner heißt, überzeugte Ende September 2010 die Juroren Sylvie van der Vaart, Bruce Darnell und Dieter Bohlen mit seiner Luftballon-Nummer in der RTL-Talentshow „Das Supertalent“.

So trat Ballonkünstler Tobi van Deisner auch beim „Supertalent“ 2010 auf. Bild: Bernhard Weizenegger

In der Sendung hüpfte Diesner, der auch regelmäßig im Legoland Ballonshows zeigt, in einem riesigen rosa Luftballon über die Bühne. Für diese kuriose Nummer erhielt er dreimal ein „Ja“ von den Juroren. Anfang Oktober begleitete sogar ein RTL-Filmteam Diesner in seinem Heimatort. Er kam bis ins Halbfinale.

Sechsspuriger Ausbau der A8 zwischen Kreuz Ulm/Elchingen und Günzburg

Anfang November war es soweit: Zwischen dem Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen und Günzburg rollte der Verkehr auf der A8 durchgehend sechsspurig, nachdem der noch fehlende 3,2 Kilometer lange Streckenabschnitt östlich des Kreuzes und der bereits fertiggestellten Ausbaustrecke westlich von Leipheim bis östlich von Günzburg und die Ertüchtigung des Autobahnkreuzes Ulm/Elchingen nach eineinhalb Jahren Bauzeit fertig waren.

A8-Ausbau 2010: Sechsspurig vom Kreuz Ulm/Elchingen bis Günzburg. Bild: Bernhard Weizenegger

Kostenpunkt für die knapp drei Kilometer plus Autobahnkreuz: 28 Millionen Euro, finanziert von einem privaten Träger. Da die A8 von 2011 bis 2015 von Leinheim bis Augsburg-West weiter ausgebaut werden sollte, waren dafür im Februar 2010 bereits Baumfällarbeiten zwischen Günzburg und Zusmarshausen an der Autobahn nötig gewesen.

Lesen Sie dazu auch:

Mit 450 Windeln zehn Monate entlang der Seidenstraße unterwegs

Vom Fliegerhorst zum Areal Pro: Eine "Erfolgsgeschichte"

Trailerhersteller Kögel muss auf Kurzarbeit zurückgreifen