Endspiel-Tage für sechs Teams aus dem Landkreis Günzburg

Wer spielt wann - und wer hat die besten Chancen? So läuft das Relegations-Wochenende.

Von Jan Kubica

Für sechs Fußball-Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg geht es an diesem Wochenende 25./26. Mai 2019 um alles. In der Nachspielzeit der Saison heißt es für sie alle „Verlieren verboten“. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Die höchst unterschiedlichen Qualifikations-Modelle führen dazu, dass eine der beteiligten Mannschaften auf jeden Fall noch eine Extra-Chance erhält, während eine andere noch gar nicht absehen kann, wie oft sie antreten muss, um das große Ziel Aufstieg zu erreichen.

Eine Übersicht:

Relegation zur Landesliga Als krasser Außenseiter startet der SC Bubesheim in die Partie beim 1.FC Garmisch-Partenkirchen. Das Hinspiel am Donnerstag ging 2:5 verloren (hier geht's zum Spielbericht), die Rote Karte für Mario Lacic reißt ein zusätzliches Loch in den ohnehin ausgedünnten Kader. Spielertrainer Marvin Länge sagte nach der ersten Partie: „Wir haben körperlich nicht dagegengehalten. Außerdem hat unser Kurzpassspiel nicht so funktioniert wie sonst. Einigen Spielern hat der Mut gefehlt.“ Anpfiff im Stadion am Gröben ist am Sonntag um 16 Uhr.

Relegation zur Bezirksliga Der TSV Ziemetshausen startet mit der Partie gegen den SV Holzkirchen in die Qualifikationsrunde. Anspiel auf dem Sportplatz in Kicklingen ist am Samstag um 16 Uhr. Zusatz-Prickeln in die Auseinandersetzung bringt der Umstand, dass derzeit niemand weiß, wie viele Spiele notwendig werden, um letztlich in der Bezirksliga zu landen. Abhängig ist das vom Auf- und Abstieg zur Landesliga.

Relegation zur Kreisklasse Auf dem Sportplatz in Jettingen treffen am Samstag ab 16.30 Uhr der TSV Burgau und der SV Scheppach aufeinander. Der Sieger spielt künftig in der Kreisklasse, der Verlierer erhält eine zweite Chance. Gegner am Dienstag kommender Woche ist der FC Ebershausen.

Relegation zur A-Klasse Es gibt ein Spiel, der Gewinner geht nach oben. Am Sonntag (Spielbeginn: 17 Uhr) stehen sich der SV Deisenhausen-Bleichen und die SpVgg Krumbach II auf dem Sportgelände der DJK Breitenthal gegenüber.

