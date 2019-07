vor 35 Min.

Engelsgleiche Klangkunst

Junge Geigerinnen verzaubern in Freihalden. Im Oktober spielen sie wieder dort

Selten zuvor dürfte die kleine Dorfkirche Sankt Peter und Paul in Ried bei Jettingen Bühne für so reine, hochklassige Musik gewesen sein wie am Vorabend des diesjährigen Nothelferfestes. Die beiden hochdekorierten Klangkünstlerinnen Anna Kritsina, die mit ihrer jungen Familie seit Kurzem in Freihalden lebt, und ihre Musikpartnerin Elena Martinez-Eisenberg spielten gemeinsam 14 Geigenstücke, passend zu den 14 Nothelfern. Sie spannten dabei einen Bogen über 300 Jahre Musikgeschichte: von Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) bis zu Rock ´n´ Roll aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch Mozarts Sonate in a-moll, erster Satz, und Johann Sebastian Bachs Air aus der Suite Nummer 3 waren darunter. Pfarrer Monsignore Wolfgang Miehle zitierte in Anspielung darauf den berühmten katholischen Theologen Karl Rahner: „Wenn die Engel für uns Menschen Musik machen, dann spielen sie Bach. Wenn sie untereinander musizieren, dann spielen sie Mozart.“ Am 13. Oktober 2019 konzertiert das Duo anlässlich des 90. Weihejubiläums in der Pfarrkirche in Freihalden. (zg)

Themen Folgen