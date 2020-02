vor 4 Min.

Engstelle in Kötz: Soll diese Straße nur für Anlieger sein?

Plus In Kleinkötz geht es auf der Verbindungsstraße zwischen Raiffeisenstraße und Schlossstraße eng zu. Was der Plan für dieses Problem ist.

Von Irmgard Lorenz

Neben Bauanträgen hat auch das Thema Verkehr den Bauausschuss der Gemeinde Kötz in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Dabei ging es sowohl um ruhenden als auch um rollenden Verkehr. Das geltende Parkverbot an der Kirchstraße in Großkötz soll nach einstimmigem Beschluss des Bauausschusses wieder aufgehoben werden, am Parkplatz bei der ehemaligen Schule bleibt es aber bestehen.

Die Situation sei im Moment sehr unbefriedigend, hieß es in der Bauausschusssitzung, weil auf den öffentlichen Parkplätzen bei den Containern in der Kirchstraße immer Dauerparker stehen. Dritter Bürgermeister Valentin Christel hatte dieses Problem auch kürzlich im Gemeinderat angesprochen. Um das Dauerparken zu unterbinden, bleibt laut Bürgermeister Ernst Walter auf dem Parkplatz bei den Containern die Parkdauer rund um die Uhr auf maximal zwei Stunden begrenzt. Keine direkte Anbindungen für Siedlungen Auch der von Bürgerseite vorgebrachte Wunsch, den Verbindungsweg Raiffeisenstraße/Schlossstraße in Kleinkötz künftig nur noch für Anlieger zu öffnen, hat den Ausschuss schon im vergangenen Jahr beschäftigt. Der Verkehr auf diesem nur behelfsmäßig befestigten Fahrweg habe immens zugenommen, hatte ein Anlieger gesagt und auch einen Grund dafür genannt: Für die Siedlungen südlich und westlich der Raiffeisenstraße gebe es keine direkte Anbindung zu Kindergarten, Kirche und Friedhof. Wer nicht den „Umweg“ über Hauptstraße und Bahnhofstraße fahren will, nehme die Abkürzung über den Verbindungsweg zwischen Raiffeisenstraße und Schlossstraße. Dieser ist mit einer Breite von lediglich vier Metern zu schmal für den Begegnungsverkehr. Sein Anwesen werde als Ausweichmöglichkeit benutzt, hatte der Anlieger der Gemeinde mitgeteilt. Mehrfach seien deshalb schon Schäden an der Dach- und an der Bircorinne entstanden, so die Kritik. Verkehrsbelastung soll gemessen werden Im Oktober hatte der Bauausschuss beschlossen, die Verbindungsstraße nicht für den öffentlichen Verkehr zu beschränken. Vielmehr wollte die Verwaltung versuchen, vom gegenüberliegenden Grundstück eine Teilfläche zu erwerben, sodass in diesem Bereich die Verbindungsstraße erweitert und eine Ausweichbucht für den Begegnungsverkehr geschaffen werden kann. Auch wenn es mit dem Grunderwerb bisher nicht geklappt hat, soll der Verbindungsweg zwischen Raiffeisenstraße und Schlossstraße „zunächst komplett offen bleiben“, wie Bürgermeister Ernst Walter auf Anfrage der Günzburger Zeitung sagte. Angeregt wurde im Bauausschuss aber, dort die Verkehrsfrequenz zu messen, um belastbare Zahlen zu bekommen, wie viele und welche Art von Fahrzeugen diese Abkürzung vom Südwesten in das Zentrum von Kleinkötz nutzen. Weil bei der vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlage die Akkus öfter ausfallen, soll das Gerät auf Solarbetrieb umgerüstet werden. Zwischen 400 und 500 Euro wird das kosten. Außerdem haben die Mitglieder des Bauausschusses beschlossen, drei weitere stationäre solarbetriebene Geschwindigkeitsmessanlagen für jeweils etwa 3500 Euro anzuschaffen. Konkrete Standorte sind dafür laut Bürgermeister Walter noch nicht festgelegt worden. Was Radfahrern mehr Sicherheit bringen soll Um mehr Sicherheit für Radfahrer geht es bei einer Anregung aus der Bürgerversammlung, einen Fahrradschutzstreifen an der Großkötzer Ortsdurchfahrt anzulegen. Vor allem die Ortsstraße wird auch stark von Lastzügen befahren, deren Ziel das Postfrachtzentrum in Deffingen ist. Allerdings kann die Gemeinde den Schutzstreifen nicht einfach so beschließen. Der dann noch verbleibende Fahrbahnteil muss so breit sein, dass sich zwei Autos gefahrlos begegnen können. Die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung fordert außerdem, dass „die Verkehrszusammensetzung eine Mitbenutzung des Seitenstreifens durch den Kraftfahrzeugverkehr nur in seltenen Fällen erfordert“. Landratsamt und Staatliches Bauamt sind am Zug Ob diese Voraussetzungen an der Großkötzer Ortsdurchfahrt gegeben sind, sollen Landratsamt und Staatliches Bauamt jetzt prüfen. Vordringlich ist dabei laut Bürgermeister Walter die Ortsstraße zwischen Günzhalle und der Kreuzung mit der Ichenhauser Straße. Geprüft werden soll aber auch, ob ein Fahrradschutzstreifen an der Ichenhauser Straße in Großkötz eingerichtet werden könnte. Lesen Sie auch: Kötz peilt ein Verkehrskonzept an Das hat die Gemeinde mit dem Alko-Gründerhaus vor Das Kötzer Nein zur Osttrasse der B16 wackelt

