vor 16 Min.

Entwicklungschancen für Burtenbach auf den Weg gebracht

Plus Nach gut 37 Jahren ist eine Neuauflage des Flächennutzungsplans für Burtenbach in Sicht. Was die Freien Wähler zuvor gefordert hatten.

Von Wolfgang Kahler

Was lange währt, wird endlich gut: Trifft dieses bekannte Sprichwort zu, dann kann die Marktgemeinde beruhigt in die Zukunft schauen. Nach gut 37 Jahren kommt endlich eine Neuauflage des Flächennutzungsplans in Sicht. Der ist schon seit 2014 in Arbeit, allerdings hatte sich dessen Fertigstellung immer wieder verzögert. „Jetzt geht der Blick nach vorn“, sagte Bürgermeister Roland Kempfle in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er erwartet mit dem Planungsinstrument eine positive Entwicklung des Marktes.

