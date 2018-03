vor 36 Min.

Er fordert den Betrachter

Malerei von Adolf Reindl

Überwiegend mit abstrakter Malerei beschäftigt sich der bildende Künstler des jüngsten Mindelaltheimer Kulturabends. Adolf Reindl wurde 1944 in Karlshuld bei Neuburg an der Donau geboren und lebt heute in Augsburg. Schon als Jugendlicher war Malerei sein Hobby, damals allerdings noch gegenständlich. Durch die Entscheidung für den Gang ins Berufsleben fand er dann nicht die Zeit, diese Nebenbeschäftigung zu intensivieren. Als Automatisierungsingenieur fertigte er Anlagen für die Karosserieherstellung. Mit dem beruflichen Ruhestand bildete er sich als Maler weiter, und zwar bei Kursen mit Profi-Künstlern in Österreich und Deutschland. Diese ermutigten ihn dazu, den Weg vom Gegenständlichen ins Abstrakte zu gehen. Und das mit Erfolg. 2014 gewann sein Bild „Is watching you“ den Publikumspreis bei der Vergabe des Kunstpreises der Stadt Gersthofen. Außerdem stellt er seit 2013 regelmäßig aus.

Die Schau beim Mindelaltheimer Kulturverein zeigte einen Querschnitt seiner Werke bis ins Jahr 2017. An abstrakter Darstellung schätzt Reindl die Chance, sich mit den Möglichkeiten des Materials auseinandersetzen zu können und den Betrachter stärker zu fordern, sodass er seine eigenen Interpretationen einbringen kann. Gleichwohl gibt der Künstler dem Betrachter seine Interpretation der Werke mit auf den Weg, und zwar in den Titeln. In „Atlantis“ spielt er zum Beispiel mit wellenförmigen Strukturen in verschiedenen Blautönen. (mgh)