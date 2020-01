vor 42 Min.

Er ist der neue Redakteur in Günzburg

Michael Lindner ist ab sofort Stellvertreter von Till Hofmann bei der Günzburger Zeitung. Wir stellen den 34-jährigen gebürtigen Bobinger vor.

Aufmerksame Leser könnten es bereits bemerkt haben: Michael Lindner verstärkt seit Donnerstag die Redaktion in Günzburg. Er ist Stellvertreter von Redaktionsleiter Till Hofmann und somit der Nachfolger von Rebekka Jakob, die in die Lokalredaktion Illertissen wechselte.

Michael Lindner ist am 19. September 1985 im rund 70 Kilometer entfernten Bobingen geboren und aufgewachsen. Nach seinem Abitur schloss er in Augsburg sein Diplom-Geografie-Studium mit den Nebenfächern Raumordnung und Landesplanung sowie Soziologie und empirische Sozialforschung ab. Während seines Studiums war Lindner mehrere Jahre als freier Mitarbeiter für die Schwabmünchner Allgemeine, ebenfalls einer Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen, tätig. Anfangs hauptsächlich in der Sportberichterstattung eingesetzt, arbeitete er sich schnell in die unterschiedlichsten lokalen Felder ein.

Von Nördlingen geht es über Schwabmünchen nach Günzburg

Nach seinem Studium begann er 2014 das Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen, sprich die zweijährige Ausbildung zum Redakteur. Als junger Redakteur war er ein knappes Jahr lang in Nördlingen tätig, danach ging es für mehr als drei Jahre in seine Heimatredaktion nach Schwabmünchen zurück. Erfreut zeigt er sich über seinen jetzigen Wechsel nach Günzburg: „Ich freue mich darauf, eine sehenswerte Region und hoffentlich ebenso nette Leute und Gesprächspartner kennenzulernen.“

Neuer Günzburger Redakteur ist gerne in der Natur unterwegs

Der 34-Jährige ist seit knapp zwei Jahren verheiratet und wird mit seiner Frau den Lebensmittelpunkt von Augsburg in die Region verlagern. „Was sich aufgrund des momentanen Immobilienmarkts als ein Leichtes herausstellt“, sagt Lindner und lacht. In seiner Freizeit ist er gerne in der Natur unterwegs – ob beim Wandern, mit dem Rennrad oder auf seinen exotischen Reisen. „Es gibt so viele hübsche Flecken auf der Welt. Man darf aber nie vergessen, wie schön es auch in unserer Region ist.“

Telefonisch ist Michael Lindner in der GZ-Redaktion unter der 08221/917-46 sowie per E-Mail unter michael.lindner@guenzburger-zeitung.de zu erreichen. Das Autorenkürzel des neuen Günzburger Redakteurs lautet mili. (gz)

