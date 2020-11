17:00 Uhr

Er ist wieder da: Beim Leinheimer Bäcker Hurler gibt es den Kartei-der-Not-Stollen

So sieht er aus, der Stollen für die Kartei der Not aus Leinheim.

Im vergangenen Jahr war der Stollen für das Leserhilfswerk unserer Zeitung ein großer Erfolg. Deshalb gibt es in diesem Jahr wieder einen aus Leinheim.

620 besondere Stollen hatte der Leinheimer Bäckermeister Jörg Hurler im vergangenen Jahr bis Weihnachten verkauft. Besonders waren sie deshalb, weil er sie für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, kreiert und gebacken hatte. So kamen gut 900 Euro zusammen, die er auf 1000 aufrundete. Weil die Aktion so gut ankam, hat er in diesem Jahr erneut genau diesen 500-Gramm-Stollen gebacken.

Bäckermeister Jörg Hurler präsentiert den diesjährigen Stollen für die Kartei der Not. Bild: Christian Kirstges

Zu kaufen gibt es ihn in der Bäckerei im Günzburger Stadtteil und in den Verkaufswagen. Einer kostet 7,80 Euro, 1,50 Euro gehen davon an die Kartei der Not. Die ersten 50 sind fertig, jetzt wird aber weitergemacht. Es ist ein Butterstollen, der Gewürze, Marzipan, Weizenmehl, Milch, Eier, Zucker, Salz, Zitronenschale, Hefe, Aprikosen, Cranberrys, Zitronen-Orangeat und Mandeln enthält. Die Früchte wurden in Weißwein und Marillenlikör eingelegt, beim Backen ist der Alkohol verdampft. (cki)

Lesen Sie auch:

Themen folgen