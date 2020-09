Erbauer sind gefragt - gerade auch in der Kultur

Ungewöhlich genug: Der Landkreis ist Veranstalter des dreitägigen Wettenhauser Kulturfestivals. Damit hat er ein helles Licht in trüben Zeiten gesetzt.

Treffender als Amanda Baur, die Priorin des Dominikanerinnenklosters Wettenhausen, kann man das Resümee nicht ziehen: „Es hat allen gut getan“, lautete ihr Fazit nach den drei eindrucksvollen Festivaltagen auf der Klosterwiese.

Natürlich ist ein grotesk-absurdes Theaterstück, wie am Freitag von der Neuen Bühne Ichenhausen professionell dargeboten, nicht jedermanns Sache. Und ja – die Reihenfolge des Programms am Samstag hätte noch stimmiger sein können – etwa indem der Hamburger Flötenprofi ans Ende gesetzt worden wäre, dafür der Wortbeitrag zur französischen Sprache im Schwäbischen an den Anfang eines Blocks. Und nach der Zugabe aller musikalisch Beteiligten hätte Schluss sein müssen. Das „Hey Jude“ der Beatles ist ein in der Region erprobter Rausschmeißer zum Mitsingen – funktioniert immer.

Eine Perspektive für Künstler im Landkreis Günzburg

Doch das alles fällt nicht ins Gewicht. Entscheidend war, dass dieses regelrecht aus dem Boden gestampfte Kulturfestival überhaupt stattgefunden hat. Zurecht dankten Landrat Hans Reichhart und seine Stellvertreterin Monika Wiesmüller-Schwab den beiden Machern Jenny Schack und Hermann Skibbe, die den Gedanken verwirklichten, Kulturschaffenden in dieser miesen Corona-Zeit eine Perspektive zu geben.

Leider hört sich das etwas größer an, als es tatsächlich ist. Denn die öffentliche Hand tut sich in diesem speziellen Fall wohl etwas leichter, mit finanziellen Folgen von Corona-Restriktionen umzugehen als ein privater Veranstalter, für den am Ende des Tages etwas übrig bleiben muss.

Dennoch war das trotz oder gerade wegen vieler nachdenklich stimmender Worte und Songs ein Zeichen zur richtigen Zeit.

Und wenn die Botschaft lautet, dass die Landkreisverwaltung ähnliche Veranstaltungen künftig unterstützt – und damit ist noch gar nicht das Monetäre gemeint –, dann wäre das wahrlich eine gute Botschaft. Nicht Verhinderer sind in solchen Zeiten gefragt, sondern Erbauer.

