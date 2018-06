11.06.2018

Erdbeersekt und Reiseweckerals Beute

Einbrecher richten Schaden an

Mehrere Einbrüche haben sich in den vergangenen Tagen in Günzburg und Leipheim ereignet.

Zwischen Donnerstagabend, 18.15 Uhr, und Freitagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in der Violastraße in Günzburg zunächst das gekippte Fenster eines Imbiss auf und drangen so in das Gebäude ein. Der Eigentümer hatte aber keine Wertgegenstände im Gebäude hinterlassen, sodass die Täter im Anschluss das Gebäude ohne Diebesgut verließen, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.

In unmittelbarer Nähe zu diesem Imbiss befand sich im Tatzeitraum auch ein Spargel- und Erdbeerstand. Die Täter brachen hier das Vorhängeschloss auf und nahmen insgesamt neun Flaschen Erdbeerlikör, Erdbeerwein und Erdbeersekt im Wert von rund 40 Euro mit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 Euro.

Ebenfalls zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag haben Unbekannte zwei Gartenlauben in einer Schrebergartensiedlung im Riedweg in Leipheim aufgebrochen. In einem Fall wurde ein Reisewecker von geringem Wert gestohlen, so die Polizei. Im anderen Fall gibt es noch keine Erkenntnisse zu den entwendeten Gegenständen. Der Sachschaden sei in beiden Fällen gering. (zg)

zu den Taten in Günzburg und Leipheim nimmt die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen.

