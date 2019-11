vor 47 Min.

Erfolgreich bei der Fleckviehschau

Auch Teilnehmerinnen aus dem Landkreis waren dabei

Bei der überregionalen Fleckviehschau in Schwandorf ist der Zuchtverband Wertingen im Wettbewerb mit zehn Kühen und vier Jungrindern beteiligt und erfolgreich gewesen, darunter auch zwei Teilnehmerinnen aus dem Landkreis Günzburg.

Dazu zählt die Zahner-Tochter Fanta vom Betrieb Reiter aus Kissendorf, vorgeführt von Tochter Katharina. Das Tier war mit zehn Abkalbungen die älteste Kuh der gesamten Schau und wurde vom Preisrichter mit viel Lob bedacht. Beim Jungzüchter-Vorführwettbewerb war Anja Wiedemann aus Oberwaldbach mit einem Jungrind aus dem elterlichen Betrieb mit von der Partie, führte dieses gekonnt vor und war Siegerin in ihrer Gruppe. Alles in allem war es ein erfolgreicher Auftritt der Züchter aus dem Fachzentrum Wertingen bei diesem „Auswärtsspiel“. Das nächste „Heimspiel“ steht vor der Tür: Es ist die Verbandstierschau am 16. November in Wertingen. (zg)

