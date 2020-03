vor 35 Min.

Ergebnisse, Reaktionen, Eindrücke: Der Wahlsonntag live

Ein neuer Landrat, neue Bürgermeister, Wahlen zu Gemeinde-, Stadträten und Kreistag: Der 15. März wird spannend im Landkreis. Wir berichten im Live-Ticker.

Gleich fünf Kandidaten wollen der künftige Landrat des Kreises Günzburg werden. In vielen Gemeinden stellen sich die Bürgermeister nicht mehr zur Wahl, es gibt also auf jeden Fall eine Veränderung. Außerdem werden ein neuer Kreistag sowie Gemeinde- und Stadträte gewählt. Wie schaut es vor Ort aus? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? Wie sind die Reaktionen? Und gibt es gar Kurioses am Wahlsonntag? Hier halten wir Sie am Sonntag, 15. März, ab 17.30 Uhr auf dem Laufenden:

Der Wahlsonntag im Landkreis Günzburg

Schon bei unserem Ticker zur Podiumsdiskussion mit den Landratskandidaten war das Interesse groß. Hier hatte unsere Redaktion ebenfalls den Service für all die geboten, live dabei zu sein, die nicht im Saal sein konnten, inklusive Fotos und kurzer Videos. Auch am Wahlsonntag sollen die Leser so nah wie möglich teilhaben können. Deshalb sind Redakteure und freie Mitarbeiter vor Ort, wo es spannende Entscheidungen gibt; in der Redaktion laufen die Fäden für die Berichterstattung zusammen.

Wo tritt welcher Bürgermeister an: alle Orte in einer Karte

Schon im Vorfeld haben die Günzburger Zeitung und die Mittelschwäbischen Nachrichten beispielsweise übersichtlich gezeigt, wo welche Bürgermeisterkandidaten antreten:

In Videos mussten die Kandidaten für das Amt des Landrats beim "Landrat-Experiment" bestehen: Kandidaten im Video: Wer besteht „Landrat-Experiment“? Und auf einem Bierdeckel ihrer Wahl ihre Vision für den Landkreis im Jahr 2030 notieren: Visionen der Landratskandidaten auf einem Bierdeckel

Zudem haben wir allen Bürgermeisterkandidaten fünf Fragen gestellt, damit sich die Wähler ein besseres Bild von ihnen machen können. Natürlich haben wir auch über die Podiumsdiskussionen in anderen Gemeinden berichtet, Hintergründe zur Wahl geliefert und den Stimmzettel erklärt: Fragen und Antworten zur Wahl: Das sollten Sie wissen / Stimmzettel für Kreistag ist 64 Zentimeter hoch und 98 breit

