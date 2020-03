16:00 Uhr

Ergebnisse, Reaktionen, Eindrücke: Kommunalwahl im Kreis Günzburg live

Die Kommunalwahl am 15. März wirft ihre Schatten voraus.

Am Sonntag geben die Bürger im Kreis Günzburg in 34 Kommunen ihre Stimme ab. In unserem Live-Blog erfahren Sie alles Wichtige rund um die Kommunalwahl.





Themen folgen