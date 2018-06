vor 24 Min.

Erlebnisbauernhof in Freihalden lässt auf sich warten

Der Baubeginn war eigentlich schon vor zwei Jahren angepeilt. Was der Bürgermeister dazu sagt

Die Pläne für einen Land- oder Erlebnisbauernhof am Ortseingang von Freihalden liegen schon länger in der Schublade im Rathaus in Jettingen-Scheppach. Was der Bauherr vorhat – Ferienhäuser, Reitstall und Zeltplatz – klingt ansprechend, doch getan hat sich immer noch nichts. Auf Nachfrage unserer Zeitung, ob und wann denn mit dem Projekt losgelegt wird, wusste Bürgermeister Hans Reichhart keine Antwort. Bis heute habe sich gar nichts getan. Seine Befürchtung: „Der Bauherr hat das Ganze wohl überschätzt.“

2012 hatten die Jettinger Gemeinderäte die Bauvoranfrage zum ersten Mal auf ihrem Tisch: Ein Bauherr wollte am Ortseingang von Freihalden, östlich der Kreisstraße, einen Land- oder Erlebnisbauernhof aufziehen.

Generell eine gute Sache, fanden die Räte damals, wenn sie auch gewisse Bedenken hatten. Seitdem folgten viele Diskussionen im Rat und Änderungen seitens des Antragstellers. Zwei Jahre ist es her, dass das Thema zuletzt im Gemeinderat behandelt wurde. Die Räte mussten damals über Feinheiten für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan abstimmen und gaben grünes Licht. Angeblich war das Projekt auf etwa drei Jahre bis zur Fertigstellung ausgelegt, es sollte in mehreren Phasen gebaut werden. Damals war von einem Baubeginn im Frühjahr 2017 die Rede. Vorgesehen waren auf einer Sonderbaufläche von 1,3 Hektar ein Gästehaus mit vier bis sechs kleineren Ferienwohnungen. In einem nächsten Schritt sollten drei Ferienhäuser folgen, später eine Betriebsleiterwohnung, eine Reithalle (15 mal 20 Meter) und außerdem Stellplätze für Wohnwagen und ein Zeltplatz folgen. Bis heute steht von alldem nichts.

Laut Reichhart gibt es bisher weder einen Bebauungsplan noch einen städtebaulichen Vertrag. Er werde jedoch sehr genau hinschauen, sollte der Antragsteller mit dem Bauen beginnen, dass als erstes die Freizeitanlage und nicht das Wohnhaus errichtet werde. „Nicht dass da ein Wohnhaus mitten in der freien Landschaft steht und dann geht dem Bauherren das Geld aus. Das sieht der Bebauungsplan nicht vor und das wollen wir auch nicht“, betonte Reichhart. (hva)

