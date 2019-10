vor 39 Min.

Erlebnisfahrt nach Salzburg

Wer am 19. Oktober dabei sein will, muss sich beeilen

Die Leserfahrt in die Mozartstadt Salzburg rückt näher. Einige wenige Plätze gibt es noch.

Am Samstag, 19. Oktober, müssen Interessierte früh aufstehen, um Stunden später möglichst viel in Salzburg erleben zu können. Die Tagesfahrt beginnt für manche schon kurz vor 5.30 Uhr. An insgesamt elf Abfahrtsorten in den Landkreisen Günzburg (Burgau, Günzburg, Ichenhausen, Jettingen, Krumbach, Leipheim, Offingen, Thannhausen) und Dillingen (Dillingen, Gundelfingen, Lauingen) werden die Teilnehmer der Tagesfahrt von unserem Kooperationspartner Dirr Reisen GmbH (Jettingen-Scheppach) abgeholt. Dann geht es los Richtung Österreich. Am Ziel selbst wird eine Altstadtführung mit einem ortskundigen Experten angeboten. Sie können Mozart nachspüren, aber auch erfahren, was es mit der Mozartkugel auf sich hat. Blanke Informationen bedeuten aber noch kein sinnliches Vergnügen. Deshalb wird die Süßware auch verkostet. Die Stadtführung selbst wird etwa eineinhalb Stunden dauern. Es gibt also genügend Gelegenheit, Salzburg danach auf eigene Faust zu erkunden: Ein Spaziergang an der Salzach, einkaufen in attraktiven Geschäften oder der Besuch zahlreicher Sehenswürdigkeiten – das und vieles mehr ist in der viertgrößten Stadt Österreichs (154000 Einwohner) möglich. Gegen 20 Uhr ist die Rückkunft geplant. Der Reisepreis beträgt pro Person 49 Euro. (gz)

Telefonisch unter der Nummer 08225/309910. Dort gibt es auch ausführliche Informationen über die Reise, die Lage der Zusteigestellen und die Abfahrtszeiten. Eine Anmeldung ist auch im Internet möglich. Die Adresse lautet www.ichfahrmalweg.de

