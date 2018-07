vor 38 Min.

Erlebnisse eines Waidmanns

Der Aislinger Harald Schneider ist Jäger – und seit Kurzem auch Autor

Ein Buch für die Liebhaber der waidgerechten Jagd hat Forstwirtschaftsmeister Harald Schneider aus Aislingen (Kreis Dillingen) unter dem Titel „Dem Schöpfer zur Ehr“ im Verrai Verlag herausgebracht. Rund drei Jahre hat der Hobbyautor an dem Werk geschrieben, wobei ihm nach seinen Worten besonders am Herzen lag, neben der waidgerechten Jagd auch auf das Hegen und Pflegen des Wildes seitens der Jäger hinzuweisen. Darüber hinaus sei ihm auch wichtig gewesen dem Leser aufzuzeigen, dass es sich hier nicht um irgendwelche Freizeitjägerei handle, sondern die beschriebenen Reviere je nach Abschussquote waidmannsgerecht bejagt werden. Er betont auch, dass er in rund 100-jähriger Jagdtradition seiner Familie aufwuchs. Dies habe auch seine Einstellung und sein Handeln in der Umsetzung der jagdlichen Praxis geprägt, wodurch ihm die moralische Verpflichtung bezüglich tierschutzgerechten Jagens bereits in die Wiege gelegt worden sei. Auf rund 200 Seiten berichtet Schneider von seinen Jagderlebnissen. Bereits als Jugendlicher machte er an der Seite seines Vaters seine ersten Jagderfahrungen. Ob im Flachland auf der Taubenbalz, am abendlichen Entenstrich oder am Berg, auf den brunftigen Hirsch und Gamsjagern sowie Hahnenfalz, er jagt immer mit freudigem Eifer, gepaart mit Respekt vor Natur und Wild. Seine Lieblingswildart, das Rehwild, hat es ihm besonders angetan. Seine Jagderzählungen zeugen von Passion und Leidenschaft zur Jagd. Darüber hinaus hat er in dem Buch 14 Wildrezepte veröffentlicht. (how)

kann über den Autor bezogen werden, Telefon 09075/957980 oder E-Mail: schneider@fugger.de.

