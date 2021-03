vor 24 Min.

Erreicht gefährliche Pferde-Pandemie auch den Landkreis Günzburg?

Erfolgreich in San Giovanni in Marignano: Christoph Kaufmann (RFV Jettingen) und Calippo. Mit dem Holsteiner Wallach startete der Berufsreiter unter anderem im Großen Preis, einem Zwei-Sterne-Springen. Kurz danach wurde das Turnier wegen des sich in Europa schnell ausbreitenden, für Pferde äußerst gefährlichen Herpesvirus EHV-1 abgebrochen.

Plus Ein für die Tiere lebensbedrohendes Herpesvirus verbreitet sich rasch in ganz Europa. Welche Erfahrung Berufsreiter Christoph Kaufmann aus Eberstall gemacht hat.

Von Jan Kubica

Unter Reitern und Züchtern im Landkreis Günzburg geht in diesen ersten März-Tagen 2021 die Angst um. Im Rahmen einer auf mehrere Wochen angelegten internationalen Turnierserie in Valencia ( Spanien) ist das Herpesvirus EHV-1 ausgebrochen. Weil die Sache vom Veranstalter zunächst augenscheinlich vertuscht wurde und anschließend viele Reiter samt ihren Pferden ebenso fluchtartig wie verbotenerweise ohne tierärztliches Attest die Gegend verlassen haben, breitet sich die für die Tiere lebensbedrohliche Krankheit nun in ganz Europa aus.

Da das EHV-1 in Deutschland allerdings nicht meldepflichtig ist, gibt es derzeit keinen exakten Überblick darüber, wo es hierzulande schon angekommen ist.

Weltverband: Aggressivster Ausbruch seit Jahrzehnten

In der Region nach Erkenntnissen unserer Redaktion jedenfalls noch nicht. Wobei keineswegs auszuschließen ist, dass auch hier die Seuche der Pferde schon bald parallel zur Seuche der Menschen wütet. Immerhin spricht der Weltverband des Pferdesports (FEI) vom aggressivsten und heftigsten Ausbruch dieses Virus seit Jahrzehnten – eine Einschätzung, die gewiss auch dem Umstand geschuldet ist, dass es in der in Spanien versammelten Kategorie von Sportpferden schnell um Millionenbeträge geht. Unverzüglich wurden in zehn europäischen Ländern alle internationalen Turniere bis 28. März abgesagt. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) griff auf nationaler Ebene umgehend zum gleichen Mittel.

Zwangspause bis 28. März - mindestens

Gut möglich, dass es damit nicht getan ist. Das befürchtet jedenfalls Berufsreiter Christoph Kaufmann aus Eberstall, der bei Turnieren in den Farben des RFV Jettingen antritt. Er verweist darauf, dass die Inkubationszeit in der Regel acht bis zehn Tage dauert und deutet damit an, dass eine erhebliche Zahl bislang unentdeckter Infizierungen vorliegen könnte. „Ich persönlich glaube deshalb nicht, dass wir bis 28. März damit durch sind. Wie der Corona-Lockdown bei uns Menschen von Mal zu Mal verlängert wird, wird wohl auch diese Zwangspause bei den Reitturnieren verlängert.“ Seine vorsichtige Prognose lautet, dass im Mai wieder Sportveranstaltungen stattfinden werden.

Kaufmann selbst war von der Fernwirkung der Krankheit unmittelbar betroffen. Er nahm gerade mit sechs eigenen Pferden – sportlich übrigens sehr erfolgreich – am Turnier in San Giovanni in Marignano teil, als die Botschaft der FEI eintraf. Anschließend ging alles sehr schnell und Kaufmann verbindet seine Ausführungen mit einem großen Lob an die Veranstalter in Italien. „Die haben das wirklich gut geregelt. Noch in der Nacht wurde die Anlage abgeriegelt. Auch die Pferdepässe wurden erst herausgegeben, nachdem die Tiere untersucht waren. Es hätte dort gar niemand abhauen können.“

Flucht aus Valencia

In Valencia lief das offenbar ganz anders. Vom Hörensagen berichtet Kaufmann, dass dort um die 100 Pferde ohne medizinische Kontrolle abtransportiert wurden. „Wenn das stimmt, finde ich es unverantwortlich. Aber wohl nur deshalb konnte sich das Virus so schnell verbreiten.“

Er selbst wollte ursprünglich mit seinen Pferden vier Wochen in Italien bleiben. Nach den Tagen in der Provinz Rimini waren zwei weitere Sportwochen in der Toskana, präzise: in Arezzo geplant. Stattdessen ist der Berufsreiter und Ausbilder nun wieder in der Heimat angelangt und tut hier alles dafür, die Seuche vom ehemaligen Schlossgutshof der Familie Schenk von Stauffenberg fernzuhalten.

Empfehlungen wie in der Corona-Pandemie

Wie das am besten geht, erläutert Tierarzt Robert Fitz – und vieles von dem, was er sagt, hört sich genau so an wie die Empfehlungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausgesprochen werden. Was kaum verwundert, denn auch dieses (für den Menschen ungefährliche) Equine Herpesvirus wird per Tröpfcheninfektion weitergegeben. „Kontaktbeschränkungen, Abstand halten, Quarantäne“ – diese drei Erfolgsformeln nennt der Pferdespezialist aus Gessertshausen (Landkreis Augsburg). Wobei der Veterinär, der mit seinem Klinik-Team viele Tiere in der Region betreut, zum Thema Kontakte unmissverständlich hinzufügt, dass der Mensch ganz schnell zum Virus-Transporteur werden kann, indem er zum Beispiel mit einem infizierten Tier arbeitet und anschließend ohne geeignete Hygienemaßnahmen das nächste Tier aufsucht. „Trennung von Personal und Arbeitswerkzeugen sowie Desinfektionsmaßnahmen – das sind die gängigen Maßnahmen, um solche Übertragungswege zu vermeiden“, zählt Fitz auf.

Dass die derzeitige Situation zum Nägelbeißer für zunehmend nervöse Pferdebesitzer mutiert, wundert den Tiermediziner keineswegs. In abschreckenden Bildern schildert Fitz aus dem in bis zu zehn Prozent aller Fälle tödlichen Krankheitsverlauf: „Wenn man sieht, dass ein Pferd nicht mehr aufstehen, keinen Urin und keinen Kot mehr absetzen kann und am Ende vielleicht sogar stirbt, hat das für den Tierbesitzer neben dem wirtschaftlichen Schaden natürlich immense emotionale Folgen“, sagt er. Der Verlauf der Krankheit rechtfertigt aus seiner Sicht also, dass man Angst vor ihr hat. Gerade vor diesem Hintergrund versteht Fitz die Zurückhaltung vieler Pferdefreunde in Sachen Impfungen nicht.

Impfung wird künftig wohl vorgeschrieben

Für den Pferdesport wird dieses Problem wohl zeitnah an anderer Stelle gelöst. Kaufmann und Fitz sind überzeugt, dass die FN für künftige Reitturniere eine Impfung aller Tiere gegen das EHV-1 vorschreiben wird.

